Де Хеа — статистически худший голкипер на ЧМ-2018

Давид Де Хеа Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" является единственным голкипером на Чемпионате Мира в России, до сих пор не совершившим ни одного сейва.

27-летний Де Хеа на высочайшем уровне отыграл минувший сезон, который он сам назвал своим лучшим за все время выступлений в Англии. Неслучайно, что именно Давид получил "Золотую перчатку" Премьер-Лиги, сохранив свои ворота на замке 18 раз.

Очевидно, Де Хеа надеялся сохранить свою форму и на Чемпионат Мира, который должен был стать его первым международным турниром в статусе первого номера сборной Испании.

Однако пока мундиаль складывается для Давида неважно. Из всех 33 голкиперов, что успели сыграть в первых двух турах группового этапа ЧМ-2018, только Де Хеа не совершил ни одного сейва, при этом пропустив три гола.

Для примера, мексиканец Гильермо Очоа совершил уже 14 спасений. Официальная статистика ФИФА также гласит, что лишь уругваец Фернандо Муслера, костариканец Кейлор Навас и австралиец Мэттью Райан отразили абсолютно все удары, что пришлись в створ их ворот. Англичанин Джордан Пикфорд выручил только в одном случае из трех.



Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, сборная Испании, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2018 07:00

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  1. kagawa013 25.06.2018 08:13 # kagawa013
    такой бред
    виноват только в 1 голе

    не виноват же он в том, что по воротам Испанцев били только португалы

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  2. meshuggah 25.06.2018 07:50 # meshuggah
    Худший вратарь чм -лучший игрок скюма
    Все, что нужно знать об уровне скюма

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  3. electric 25.06.2018 07:19 # electric
    При автобусе априори меньше пропускают. Если же норм Тима - хуже кариеса.

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  4. wengerrrro 25.06.2018 07:17 # wengerrrro
    просто иран вроде ни разу не пробил
    а порту реализовали здрово
    а вот насчет австралийца чет подозрительно, да и про наваса, как он пропустил 3 мяча, они че не в створ елетели?

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  5. largo-winch 25.06.2018 07:12 # largo-winch
    Де Хея при высокой обороне сосет чупа-чупс, это даже тупому скуму понятно.
    Интересно, сколько он пропустил бы, стой он в воротах ЛФК.

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  6. recyjoed 25.06.2018 07:04 # recyjoed
    неудивительно. Просто в МЮ у него топовые защитники не дают бить по воротам)

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