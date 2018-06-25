Президент "Лиона" допускает возобновление переговоров с "Ливерпулем" по Фекиру

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что не может исключать возобновление переговоров с "Ливерпулем" по Набилю Фекиру, однако определяющим будет слово самого игрока.

На текущей неделе Оляс внезапно заявил, что Фекир все еще может быть продан в это трансферное окно, несмотря на сорвавшийся переход Набиля в "Ливерпуль" за 53 миллиона фунтов ранее в июне.



В свежем интервью beIN Sports руководитель "Лиона" еще более смягчил свою позицию и заявил, что не будет удерживать плеймейкера против его воли.



"В футбольном мире ничего и никогда не бывает окончательным. Со своей стороны я могу сказать, что больше не веду переговоров с "Ливерпулем". В данный момент мы следим за сборной Франции и надеемся, что Набиль великолепно выступит на Чемпионате Мира".



"Если Набиль выйдет в стартовом составе на финал Чемпионата Мира... Это было бы великолепно для Набиля, для его будущего, для его семьи, потому что его отец мне особенно нравится. Мне нравится все его окружение".



"В лице Жан-Пьера Бернеса он обладает первоклассным агентом. Вам не стоит беспокоиться. Думаю, карьера Набиля сложится еще лучше, если он останется в "Лионе", но не мне это решать".



"Интерес "Реала"? Думаю, это правда. Никаких переговоров нет, но я думаю, они заинтересованы", — сообщил Оляс в эфире.