Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" сделал предложение по Марко Асенсио. "Эвертон" проигрывает борьбу "Барселоне" за Ирвинга Лосано. Маурицио Сарри возглавит "Челси" в ближайшие 24 часа. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Ливерпуль" предложил 158 миллионов фунтов за полузащитника "Реала" Марко Асенсио. (Mundo Deportivo)



"Челси" предложил своего полузащитника Эдена Азара "Реалу" еще до финала Лиги Чемпионов в мае. (Marca)



"Челси" выделит своему новому тренеру только 60 млн. фунтов на летние трансферы и будет искать усиление в Чемионшипе. Одной из целей "синих" является вингер "Мидлсбро" Адама Траоре. (Daily Express)



Если "Челси" удастся приобрести защитника Стефана Савича из "Атлетико", то Сесар Аспиликуэта может быть продан в "Атлетик" из Бильбао. (El Gol Digital)



Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани заинтересован в переходе в "Челси". (CalcioNews24)



"Челси" может использовать интерес "Боруссии" к своему нападающему Альваро Морате для приобретения вингера дортмундцев Кристиана Пулишича. (Daily Mail)



"Манчестер Сити" близок к покупке вингера "Лестера" Рияда Махреза за 75 млн. фунтов, однако алжирец требует от "лис" долю свей трансферной стоимости. (The Sun)



"Арсенал" и дортмундская "Боруссия" претендуют на защитника "Ювентуса" Мехди Бенатиа. (Gazzetta dello Sport)



"Тоттенхэм" все еще интересуется вингером "Бордо" Малкомом. (Mercato365)



"Вест Хэм" ждет ответа от "Лацио" на свое предложение о покупке вингера Фелипе Андерсона. (Football.London)



"Вест Хэм" готов предложить полузащитнику Джеку Уилширу только однолетний контракт. (The Sun)



"Ювентус" тоже претендует на Уилшира. (The Sun)



"Барселона" обходит "Эвертон" в борьбе за вингера ПСВ Ирвинга Лосано. (Daily Mirror)



"Эвертон" планирует избавиться от Эшли Уильямса, Моргана Шнайдерлена, Уэйна Руни и Янника Боласи. (Daily Star)



"Уотфорд" надеется приобрести голкипера "Вест Бромвича" Бена Фостера. (The Sun)



"Фулхэм" предложил 10 млн. фунтов за левого защитника "Саутгемптона" Мэтта Таргетта. (Sky Sports)



У "Астон Виллы" нет предложений насчет полузащитника Джека Грилиша, которым интересуются "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". (Birmingham Mail)



33-летний защитник Роберт Хут, покидающий "Лестер" свободным агентом, может заменить Джона Терри в "Астон Вилле". (Birmingham Mail)



Другое



Покидающий пост главного тренера "Челси" Антонио Конте отказал "Реалу", ПСЖ и сборной Италии. (Tuttosport)



Маурицио Сарри направляется в Лондон и возглавит "Челси" в ближайшие 25 часа. (Daily Star)



Готовящийся заступить на работу в "Челси" Маурицио Сарри первое время планирует жить на базе клуба в Кобхэме. (Daily Mirror)



Бывший голкипер "Юнайтед" Виктор Вальдес начал тренерскую карьеру и теперь будет заниматься с детьми в Мадриде. (Marca)



Казанский "Рубин" остался должен экс-полузащитнику "Арсенала" и "Вест Хэма" Александру Сонгу 7.9 млн. фунтов. (The Telegraph)



Игроки сборной Швейцарии Гранит Джака из "Арсенала" и Джердан Шакири из "Стоука" подверглись критике за то, что оба отпраздновали свои голы в ворота Сербии на Чемпионате Мира с помощью жеста "албанский орел". ФИФА уже начала расследование в отношении футболистов. (Sky Sports)



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг рассказал, что его шестилетняя дочь более за "Ливерпуль" и распевает дома песни про Мохамеда Салаха. (The Sun)



Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал почетным жителем Чечни. (Интерфакс)



Порнозвезда Миа Халифа призналась, что является фанаткой "Вест Хэма". (Daily Mirror)