Светская хроника за понедельник
"Ливерпуль" сделал предложение по Марко Асенсио. "Эвертон" проигрывает борьбу "Барселоне" за Ирвинга Лосано. Маурицио Сарри возглавит "Челси" в ближайшие 24 часа. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Ливерпуль" предложил 158 миллионов фунтов за полузащитника "Реала" Марко Асенсио. (Mundo Deportivo)
"Челси" предложил своего полузащитника Эдена Азара "Реалу" еще до финала Лиги Чемпионов в мае. (Marca)
"Челси" выделит своему новому тренеру только 60 млн. фунтов на летние трансферы и будет искать усиление в Чемионшипе. Одной из целей "синих" является вингер "Мидлсбро" Адама Траоре. (Daily Express)
Если "Челси" удастся приобрести защитника Стефана Савича из "Атлетико", то Сесар Аспиликуэта может быть продан в "Атлетик" из Бильбао. (El Gol Digital)
Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани заинтересован в переходе в "Челси". (CalcioNews24)
"Челси" может использовать интерес "Боруссии" к своему нападающему Альваро Морате для приобретения вингера дортмундцев Кристиана Пулишича. (Daily Mail)
"Манчестер Сити" близок к покупке вингера "Лестера" Рияда Махреза за 75 млн. фунтов, однако алжирец требует от "лис" долю свей трансферной стоимости. (The Sun)
"Арсенал" и дортмундская "Боруссия" претендуют на защитника "Ювентуса" Мехди Бенатиа. (Gazzetta dello Sport)
"Тоттенхэм" все еще интересуется вингером "Бордо" Малкомом. (Mercato365)
"Вест Хэм" ждет ответа от "Лацио" на свое предложение о покупке вингера Фелипе Андерсона. (Football.London)
"Вест Хэм" готов предложить полузащитнику Джеку Уилширу только однолетний контракт. (The Sun)
"Ювентус" тоже претендует на Уилшира. (The Sun)
"Барселона" обходит "Эвертон" в борьбе за вингера ПСВ Ирвинга Лосано. (Daily Mirror)
"Эвертон" планирует избавиться от Эшли Уильямса, Моргана Шнайдерлена, Уэйна Руни и Янника Боласи. (Daily Star)
"Уотфорд" надеется приобрести голкипера "Вест Бромвича" Бена Фостера. (The Sun)
"Фулхэм" предложил 10 млн. фунтов за левого защитника "Саутгемптона" Мэтта Таргетта. (Sky Sports)
У "Астон Виллы" нет предложений насчет полузащитника Джека Грилиша, которым интересуются "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". (Birmingham Mail)
33-летний защитник Роберт Хут, покидающий "Лестер" свободным агентом, может заменить Джона Терри в "Астон Вилле". (Birmingham Mail)
Другое
Покидающий пост главного тренера "Челси" Антонио Конте отказал "Реалу", ПСЖ и сборной Италии. (Tuttosport)
Маурицио Сарри направляется в Лондон и возглавит "Челси" в ближайшие 25 часа. (Daily Star)
Готовящийся заступить на работу в "Челси" Маурицио Сарри первое время планирует жить на базе клуба в Кобхэме. (Daily Mirror)
Бывший голкипер "Юнайтед" Виктор Вальдес начал тренерскую карьеру и теперь будет заниматься с детьми в Мадриде. (Marca)
Казанский "Рубин" остался должен экс-полузащитнику "Арсенала" и "Вест Хэма" Александру Сонгу 7.9 млн. фунтов. (The Telegraph)
Игроки сборной Швейцарии Гранит Джака из "Арсенала" и Джердан Шакири из "Стоука" подверглись критике за то, что оба отпраздновали свои голы в ворота Сербии на Чемпионате Мира с помощью жеста "албанский орел". ФИФА уже начала расследование в отношении футболистов. (Sky Sports)
Вингер "Сити" Рахим Стерлинг рассказал, что его шестилетняя дочь более за "Ливерпуль" и распевает дома песни про Мохамеда Салаха. (The Sun)
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал почетным жителем Чечни. (Интерфакс)
Порнозвезда Миа Халифа призналась, что является фанаткой "Вест Хэма". (Daily Mirror)
25.06.2018 05:55
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Шестилетняя дочь Стерлинга?))) Это какой же тупорылой абизяной) нужно быть, что бы в 16 ребенка заделать... И раз маманю не посадили за растление малолетней истерички, то выходит маманя такой же отбитой малолеткой была...)))
П. С. И да, Ливер 169 лямов на одного игрока фиг потратит...)))
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158 млн за Асенсио, да ещё и от такого клуба как Ливерпуль, это же под чем надо было Колумбию вчера смотреть, чтобы такое придумать.
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