Погба: "Проблемы с Моуриньо были"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, наконец, признал, что в прошлом сезоне у него были разногласия с главным тренером Жозе Моуриньо.
В середине сезона Моуриньо неожиданно усадил Погба на скамейку, показательно дав шанс молодому Скотту Мактоминею. И Жозе, и Поль тогда пытались замять инцидент, однако конфликт между ними все-таки имел место.
"Этот сезон сложился для нас лучше предыдущего. Вдобавок он подарил всем нам ценный опыт. Да, у меня были небольшие проблемы с Моуриньо, но все это осталось позади".
"Когда ты сидишь на лавке и выходишь на замену, это помогает тебе расти, позволяет по-другому взглянуть на ситуацию. Иногда нужно смириться с решением тренера", - цитирует Погба Daily Mirror.
25.06.2018 00:05
Просмотров: 384
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
оба аут
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий