Погба: "Проблемы с Моуриньо были"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, наконец, признал, что в прошлом сезоне у него были разногласия с главным тренером Жозе Моуриньо.

В середине сезона Моуриньо неожиданно усадил Погба на скамейку, показательно дав шанс молодому Скотту Мактоминею. И Жозе, и Поль тогда пытались замять инцидент, однако конфликт между ними все-таки имел место.



"Этот сезон сложился для нас лучше предыдущего. Вдобавок он подарил всем нам ценный опыт. Да, у меня были небольшие проблемы с Моуриньо, но все это осталось позади".



"Когда ты сидишь на лавке и выходишь на замену, это помогает тебе расти, позволяет по-другому взглянуть на ситуацию. Иногда нужно смириться с решением тренера", - цитирует Погба Daily Mirror.