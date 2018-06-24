Лукас Перес может получить второй шанс в "Арсенале"

Принадлежащий "Арсеналу" нападающий Лукас Перес может получить второй шанс на "Эмирейтс".

Напомним, Перес присоединился к "канонирам" на исходе летнего трансферного окна 2016 года. Та покупка во многом казалась панической, поскольку лондонцы начинали сезон практически без нападающих.



Когда ситуация в нападении нормализовалась, Лукас крепко сел в запас, а минувший сезон провел в аренде в "Депортиво", откуда он и был куплен два года назад.



Однако клуб из Ла-Коруньи не стал выкупать Переса, и теперь 29-летний испанец возвращается в "Арсенал", чтобы в предсезонный период попытаться произвести впечатление на нового тренера "канониров" Унаи Эмери.



"2 числа Лукас приступает к предсезонной подготовке с "Арсеналом". Со стороны других команд существует интерес, но он игрок "Арсенала", и его желание заключается в том, чтобы добиваться успеха там", — цитирует представителя Переса Daily Mirror.