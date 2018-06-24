Лукас Перес может получить второй шанс в "Арсенале"

Лукас Перес Принадлежащий "Арсеналу" нападающий Лукас Перес может получить второй шанс на "Эмирейтс".

Напомним, Перес присоединился к "канонирам" на исходе летнего трансферного окна 2016 года. Та покупка во многом казалась панической, поскольку лондонцы начинали сезон практически без нападающих.

Когда ситуация в нападении нормализовалась, Лукас крепко сел в запас, а минувший сезон провел в аренде в "Депортиво", откуда он и был куплен два года назад.

Однако клуб из Ла-Коруньи не стал выкупать Переса, и теперь 29-летний испанец возвращается в "Арсенал", чтобы в предсезонный период попытаться произвести впечатление на нового тренера "канониров" Унаи Эмери.

"2 числа Лукас приступает к предсезонной подготовке с "Арсеналом". Со стороны других команд существует интерес, но он игрок "Арсенала", и его желание заключается в том, чтобы добиваться успеха там", — цитирует представителя Переса Daily Mirror.



Метки Арсенал, Перес

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2018 22:00

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  1. ccchelsea 24.06.2018 22:05 # ccchelsea
    С таким ебалом только в ливерхуй.

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  2. tevez-mc 24.06.2018 22:05 # tevez-mc
    Каком Ливерпуле, про Арсенал статья

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