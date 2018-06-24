Наби Кейта попросил номер Джеррарда

Стивен Джеррард Полузащитник Наби Кейта станет первым игроком, который примерит 8-й номер в "Ливерпуле" после легендарного Стивена Джеррарда.

На текущей неделе игрок сборной Гвинеи, о приобретении которого у "РБ Лейпцига" мерсисайдцы договорились еще в августе прошлого года, наконец, прибыл в Ливерпуль, чтобы освоиться на новом месте и быть готовым к старту предсезонного периода.

Меж тем, изданию Liverpool Echo стало известно, что 23-летний Кейта осмелился попросить "красных" о футболке с 8-м номером, который вакантен с момента ухода из клуба Джеррарда в 2015 году. Ожидается, что запрос Наби будет удовлетворен.

Добавим, что до Джеррарда "восьмерку" в "Ливерпуле" носили такие заметные игроки, как Эмиль Хески, Стив Макманаман, Джон Олдридж, Ян Раш, Грэм Сунесс и Кевин Киган.



Метки Джеррард, Кейта, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2018 21:30

Количество просмотров Просмотров: 929

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ragoz2018 24.06.2018 22:57 # ragoz2018
    конченный колбасный клубишко - номер ссанной легенды, которая подскользнулась на своей моче, (демба ба не даст соврать) отдают никому не известной обезъяне))))))

    (ответить)

  2. carrick-16 24.06.2018 22:21 # carrick-16
    Не хочет медальку по ходу

    (ответить)

  3. ccchelsea 24.06.2018 21:48 # ccchelsea
    Ща бы у пса номер просить.

    (ответить)

  4. ezh28 24.06.2018 21:40 # ezh28
    Давайте! Он отработает!

    (ответить)

  5. mrjingles 24.06.2018 21:40 # mrjingles
    Пусть одевает, других достойных пз нет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: