Наби Кейта попросил номер Джеррарда

Полузащитник Наби Кейта станет первым игроком, который примерит 8-й номер в "Ливерпуле" после легендарного Стивена Джеррарда.

На текущей неделе игрок сборной Гвинеи, о приобретении которого у "РБ Лейпцига" мерсисайдцы договорились еще в августе прошлого года, наконец, прибыл в Ливерпуль, чтобы освоиться на новом месте и быть готовым к старту предсезонного периода.



Меж тем, изданию Liverpool Echo стало известно, что 23-летний Кейта осмелился попросить "красных" о футболке с 8-м номером, который вакантен с момента ухода из клуба Джеррарда в 2015 году. Ожидается, что запрос Наби будет удовлетворен.



Добавим, что до Джеррарда "восьмерку" в "Ливерпуле" носили такие заметные игроки, как Эмиль Хески, Стив Макманаман, Джон Олдридж, Ян Раш, Грэм Сунесс и Кевин Киган.