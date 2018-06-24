Наби Кейта попросил номер Джеррарда
Полузащитник Наби Кейта станет первым игроком, который примерит 8-й номер в "Ливерпуле" после легендарного Стивена Джеррарда.
На текущей неделе игрок сборной Гвинеи, о приобретении которого у "РБ Лейпцига" мерсисайдцы договорились еще в августе прошлого года, наконец, прибыл в Ливерпуль, чтобы освоиться на новом месте и быть готовым к старту предсезонного периода.
Меж тем, изданию Liverpool Echo стало известно, что 23-летний Кейта осмелился попросить "красных" о футболке с 8-м номером, который вакантен с момента ухода из клуба Джеррарда в 2015 году. Ожидается, что запрос Наби будет удовлетворен.
Добавим, что до Джеррарда "восьмерку" в "Ливерпуле" носили такие заметные игроки, как Эмиль Хески, Стив Макманаман, Джон Олдридж, Ян Раш, Грэм Сунесс и Кевин Киган.
24.06.2018 21:30
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Последние комментарии:
конченный колбасный клубишко - номер ссанной легенды, которая подскользнулась на своей моче, (демба ба не даст соврать) отдают никому не известной обезъяне))))))
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Не хочет медальку по ходу
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Ща бы у пса номер просить.
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Давайте! Он отработает!
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Пусть одевает, других достойных пз нет
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