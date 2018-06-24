Саутгейт: "Не променяю Кейна на другого нападающего"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко отозвался о Харри Кейне и заявил, что не променяет своего капитана ни на какого другого нападающего в мире.

Благодаря своему хет-трику в матче против Панамы (6:1) Кейн опередил Ромелу Лукаку с Криштиану Роналду и возглавил бомбардирскую гонку Чемпионата Мира.



Всего на счету Кейна теперь 18 голов в 26 матчах за сборную Англии, и Саутгейт не променял бы Харри ни на Роналду, ни на Лионеля Месси.



"Он среди лучших нападающих мира, это точно. Мы не променяем его ни на кого из форвардов, которые участвую в турнире. Мы знаем, что он будет забивать, если будет иметь шансы. Мы абсолютно уверены в его мастерстве".



"Однако важно и то, как он жертвует собой для команды, как прессингует, как держит мяч и в целом участвует в игре. Он не тот игрок, который просто стоит и ждет своего шанса у ворот соперника. Это важно для командной этики, которую мы пытаемся создать", - передает слова Саутгейта Sky Sports.