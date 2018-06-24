Мохамед Салах может уйти из сборной Египта
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах подумывает о завершении карьеры в сборной Египта, чувствуя себя использованным российской пропагандой.
Выдающимся образом отыграв минувший сезон и забив 44 гола за "красных", Салах заставил говорить о себе как об игроке, который соответствует мировому уровню и стоит в одном ряду с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Однако в заключительном матче клубного сезона — против "Реала" в финале Лиги Чемпионов — Салах получил травму плеча, которая испортила его подготовку к Чемпионату Мира в России.
Мохамед пропустил первый матч ЧМ-2018, а во втором, хоть и сыграл, но не смог избавить египтян от второго кряду поражения и досрочного вылета с турнира.
Не менее сильно, чем результаты национальной команды, 26-летнего Салаха расстроило то, что произошло с ним в Чечне, где сборная Египта разбила свой лагерь на период мундиаля.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и финансируемый из бюджета России телеканал RT, рупор государственной пропаганды, по-максимуму использовали визит такой медийной персоны, как Салах.
За последние дни Кадыров неоднократно оказывался в компании Салаха и сборной Египта, даже вручив Мохамеду звание почетного гражданина Чечни во время торжественного банкета. Все это сильно не понравилось бомбардиру "Ливерпуля".
Как сообщает CNN со ссылкой на представителей Салаха, Мохамед чувствует себя "использованным" в политической игре, которую затеял Кадыров, много лет обвиняемый в нарушении прав человека. Футболист считает, что его имидж и репутация пострадали от событий последних дней, и теперь размышляет над завершением карьеры в сборной.
24.06.2018 20:00
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Последние комментарии:
салах разибл лагерь на шишке кадырова а теперь и не доволен
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Че он выебывается, раз так то отказался участвовать в этом обезьянике или попросил бы своих представителей огородить себя от этих гопников.
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Переедет в Чечню и будет за Ахмат играть.
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Что за долбаёб....
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Они вообще ебанулись там останавливаться)) пусть скажут что живы остались и не были изнасилованы местными бородатыми обезьянами
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может многое, даже йух Кадырыча откусить, при желании отомстить за пропагандонство и зашквар свой на муслимской почве
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Нашли блеать где лагерь разбить
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Закончилась сказка Египта.
Главное чтоб в Англию вернулся живым и продолжал играть.
Ипанутые чиновники Египта конченнее хохлополитиков
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По CNNски новость, и скаклы рады
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и тут шестерка путина виновата
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Пусть сначала извинится.
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Даааа, серьёзный повод уйти из сборной. И ни одной прямой речи от самого Салаха.
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