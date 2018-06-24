Мохамед Салах может уйти из сборной Египта

Мохамед Салах и Рамзан Кадыров Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах подумывает о завершении карьеры в сборной Египта, чувствуя себя использованным российской пропагандой.

Выдающимся образом отыграв минувший сезон и забив 44 гола за "красных", Салах заставил говорить о себе как об игроке, который соответствует мировому уровню и стоит в одном ряду с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Однако в заключительном матче клубного сезона — против "Реала" в финале Лиги Чемпионов — Салах получил травму плеча, которая испортила его подготовку к Чемпионату Мира в России.

Мохамед пропустил первый матч ЧМ-2018, а во втором, хоть и сыграл, но не смог избавить египтян от второго кряду поражения и досрочного вылета с турнира.

Не менее сильно, чем результаты национальной команды, 26-летнего Салаха расстроило то, что произошло с ним в Чечне, где сборная Египта разбила свой лагерь на период мундиаля.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и финансируемый из бюджета России телеканал RT, рупор государственной пропаганды, по-максимуму использовали визит такой медийной персоны, как Салах.

За последние дни Кадыров неоднократно оказывался в компании Салаха и сборной Египта, даже вручив Мохамеду звание почетного гражданина Чечни во время торжественного банкета. Все это сильно не понравилось бомбардиру "Ливерпуля".

Как сообщает CNN со ссылкой на представителей Салаха, Мохамед чувствует себя "использованным" в политической игре, которую затеял Кадыров, много лет обвиняемый в нарушении прав человека. Футболист считает, что его имидж и репутация пострадали от событий последних дней, и теперь размышляет над завершением карьеры в сборной.



Метки Ливерпуль, Салах, сборная Египта, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 3657

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Последние комментарии:




  1. coon4 24.06.2018 21:12 # coon4
    салах разибл лагерь на шишке кадырова а теперь и не доволен

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  2. gerrard08 24.06.2018 21:08 # gerrard08
    Че он выебывается, раз так то отказался участвовать в этом обезьянике или попросил бы своих представителей огородить себя от этих гопников.

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  3. dragonishka 24.06.2018 21:00 # dragonishka
    Переедет в Чечню и будет за Ахмат играть.

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  4. fanat-united 24.06.2018 20:33 # fanat-united
    Что за долбаёб....

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  5. hollywood-hoe 24.06.2018 20:26 # hollywood-hoe
    Они вообще ебанулись там останавливаться)) пусть скажут что живы остались и не были изнасилованы местными бородатыми обезьянами

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  6. h22o 24.06.2018 20:21 # h22o
    может многое, даже йух Кадырыча откусить, при желании отомстить за пропагандонство и зашквар свой на муслимской почве

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  7. mancunia-planet 24.06.2018 20:12 # mancunia-planet
    Нашли блеать где лагерь разбить

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  8. largo-winch 24.06.2018 20:10 # largo-winch
    Закончилась сказка Египта.
    Главное чтоб в Англию вернулся живым и продолжал играть.
    Ипанутые чиновники Египта конченнее хохлополитиков

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  9. dkp-lfc 24.06.2018 20:08 # dkp-lfc
    По CNNски новость, и скаклы рады

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  10. kos9k 24.06.2018 20:04 # kos9k
    и тут шестерка путина виновата

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  11. chelsea88 24.06.2018 20:03 # chelsea88
    Пусть сначала извинится.

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  12. sausage 24.06.2018 20:03 # sausage
    Даааа, серьёзный повод уйти из сборной. И ни одной прямой речи от самого Салаха.

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