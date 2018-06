Эллардайс впечатлен игрой сборной Англии при стандартах

Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс отметил эффективную игру "трех львов" при стандартах на Чемпионате Мира в России.

Разгромив в субботу Панаму со счетом 6:1, англичане досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018. Подопечные Гарета Саутгейта дважды реализовали пенальти, а также отличились после розыгрышей углового и штрафного.



Эллардайс, который смотрел этот матч в одном из лондонских баров, считает, что эффективный розыгрыш стандартных положений может стать грозным оружием сборной Англии на дальнейшей дистанции.



"Это был потрясающий первый тайм. Думаю, они просто раздавили соперника, а тактика Гарет и его штаба отлично сработала".



"По этим двум матчам можно сделать вывод, что сборная Англии выдающимся образом разыгрывает стандарты. Два стандарта против Туниса принесли им два гола. Сегодня они забили после углового и штрафного, а также дважды с пенальти, хотя пенальти особо не считаются".



"Плюс этот замечательный гол от Джесси Лингарда. Думаю, они получают наибольшую отдачу от стандартов, чем какая-либо другая команда на Чемпионате Мира, и это может оказать большое влияние на то, как далеко они зайдут".



"Потому что, если тебе сложно сломить сопротивление команды, то стандарты всегда могут прийти на помочь. Они эффективно использовали это против Туниса во втором тайме и продемонстрировали сегодня против Панамы".



"Отработанные розыгрыши, качественные подачи и правильный выбор времени для рывков — они уходят из под опеки и забивают очень хорошие голы".



"Это большой бонус для сборной Англии, и я надеюсь, в дальнейшем они будут столь же эффективно забивать с открытой игры, как забивают после стандартов", — сообщил Эллардайс Daily Star.





Sam Allardyce watching England vs Panama in a pub, on his own, with a Big Mac he’s brought in with him, is just outstanding #ENGPAN pic.twitter.com/D1GwwqLFxk