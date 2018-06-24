У Саутгейта есть претензии к игре сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не может быть полностью доволен игрой своей команды против Панамы, несмотря на победу 6:1.

В воскресенье в Нижнем Новгороде подопечные Саутгейта одержали свою вторую победу на Чемпионате Мира, а капитан англичан Харри Кейн, оформив хет-трик, вышел в лучшие бомбардиры турнира.



В то же время пропущенный в концовке гол помешал англичанам обойти Бельгию по разнице мячей, и это слегка печалит Саутгейта, хотя Гарет не берется критиковать свою команду.



"Не могу сказать, что я в полной мере доволен игрой! Мне не понравилось начало и не понравился пропущенный гол в концовке, но посередине было довольно неплохо. Впрочем, я гиперкритичен. Думаю, поначалу мы просто были немного суетливы. Мы играли действительно классно на протяжении 35-40 минут, но, конечно, во втором тайме стало сложнее".



"После 5:0 в первом тайме мы говорили о важности еще одного гола, чтобы стать первыми в группе, поэтому-то я и расстроен тем, что мы пропустили в концовке. Но в то же время мы были вознаграждены за всю ту работу, которую проделывал каждый из нас на протяжении последних недель, и я уверен, оставшиеся дома болельщики тоже получили удовольствие".



"Для уверенности в себе было важно подтвердить, что мы можем забивать голы. Наши стандарты таили в себе угрозу, и это было приятно видеть".



"Мы хотим сохранить этот темп, и нам придется тщательно подумать над составом на матч против Бельгии, потому что это возможность дать практику некоторым игрокам. Однако мы хотим продолжать побеждать. Это приятная головная боль", — сообщил Саутгейт BBC.