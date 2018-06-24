Англия сокрушила Панаму и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Сборная Англии досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Чемпионата Мира, разгромив Панаму со счетом 6:1.
Как и ожидалось, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ограничился единственной перестановкой относительно победы 1:2 над Тунисом. Вместо травмированного Деле Алли появился Рубен Лофтус-Чик.
Как ни странно, первый опасный момент создали панамцы. После провала англичан в обороне на ударную позицию был выведен Анибаль Годой, но с линии штрафной послал мяч в небеса.
Ответ англичан последовал на восьмой минуте. Несмотря на жесточайшую опеку, панамские защитники не уследили за Джоном Стоунсом, который классно пробил головой из центра штрафной после подачи углового Кираном Триппьером — 1:0.
После пропущенного гола сборная Панамы активизировалась и совершила несколько неплохих вылазок к чужой штрафной, а Эдгар Барсенас даже отметился крученым ударом с дистанции — немного мимо.
На 20-й минуте Джесси Лингард, приняв мяч в штрафной после длинной передачи, поставил корпус и был лишен равновесия мощными защитниками. Рефери немедленно назначил пенальти, который предельно уверенно реализовал Харри Кейн — 2:0.
После второго гола англичане уже полностью контролировали игру и на 36-й минуте еще раз наказали соперника. Получив ответную передачу от Стерлинга, Лингард с дистанции закрутил мяч под перекладину — 3:0.
Прошло еще несколько минут, и счет стал просто неприличным. Англичане разыграли штрафной, и хотя голкипер панамцев справился с ударом головой в упор Стерлинга, Стоунс первым поспел на добивание — 4:0.
До перерыва зрители увидели еще один гол. На 43-й минуте Кейна уложили в штрафной, и рефери назначил второй пенальти. Харри как под копирку исполнил 11-метровый — 5:0.
Во втором тайме Англия принялась уверенно и спокойно контролировать игру, но это не уберегло Панаму от шестого гола. На 62-й минуте Лофтус-Чик отважился на дальний удар, а мяч срикошетил от Кейна и оказался в воротах — 6:0. Система VAR офсайд у Харри не распознала, хотя было на это похоже.
Поняв, что эта игра сделана, Саутгейт решил поберечь Лингарда с Кейном на заключительный матч группового этапа с Бельгией. Вскоре ушел с поля и Триппьер.
Замены, но еще больше комфортный счет, расслабили англичан, тогда как Панама слегка оживилась в концовке, а на 78-й минуте даже размочила счет. Это вышедший на замену Фелипе Балой пробил в падении вытянутой ногой после подачи со штрафного — 6:1.
Избавившись от нервозности, продемонстрированной против Туниса, сборная Англии провела очень уверенный матч. Подопечные Саутгейта сполна воспользовались огрехами соперника в технике и сравнялись по всем показателям с Бельгией, во встрече с которой теперь и определится победитель Группы G.
Сборная Англии — сборная Панамы — 6:1 (5:0)
Голы: Стоунс 8, 40, Кейн 22 (пен), 45 (пен), 62, Лингард 36 — Балой 78.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер (Роуз 70), Лофтус-Чик, Хендерсон, Лингард (Дельф 63), Янг, Стерлинг, Кейн (Варди 63).
Панама: Пенедо, Мурильо, Роман Торрес, Эскобар, Дэвис, Барсенас (Арройо 69), Купер, Гомес (Балой 69), Годой (Авила 63), Хосе Луис Родригес, Перес.
Предупреждения: Лофтус-Чик — Купер, Эскобар, Мурильо.
24.06.2018 16:55
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Последние комментарии:
Скорость хонды и скорость Мане?
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В общем не все хуесосы русские, но все русские хуесосы !
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принцесса наверняка зарядила их перед матчем ))
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Давайте нигги обосцыте узкоглазых япошек
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блээ походу японцы щас еще воткнут
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Поссали на синигал, а обоссаны как всегда колбасники. Классика.
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Поссали на нигеров.
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Japaaaaaaaaaaan !!!
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автобус не выстоял таки, давить их !
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голлляяясоо да
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скоростные и япошки и людоеды. хорошая игра, быстрая. Интересно догнал бы людоед япошку который понимает что его могут сьесть?
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Сенегал просто машина, здоровые парни, не то что всякие эльфы косоглызае, хотя Японцы все таки великая нация, не то что мелкие казахи эльфики .
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с такой обороной следущие матчи пикфорду придется из авоськи часто вытаскивать. Поставить Уолкера в середину обороны просто дебилизм
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Что за нигер забил? Я просто хз, они все на одно ебало.
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ееее давайте еще один мужики
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самурайский кариес ))
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Баркли хуесос.
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в Сенегале больше АПЛщиков, чем в Японии, хех
но все равно япошки изи матчик катнут
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Фапловчане, если вы все тут пздц умники скиньте победителя ЧМ(одну команду которая у вас получилась).У меня Испания в финале выйграла Францию. Посмотрим кто здесь топ в прогнозах.
https://www.telegraph.co.uk/football/world-cup-2018-wallchart-predictor/
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бельгия разнесёт эту помойку, лукаку и азар по двушке присунут
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