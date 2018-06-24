Англия сокрушила Панаму и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Харри Кейн Сборная Англии досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Чемпионата Мира, разгромив Панаму со счетом 6:1.

Как и ожидалось, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ограничился единственной перестановкой относительно победы 1:2 над Тунисом. Вместо травмированного Деле Алли появился Рубен Лофтус-Чик.

Как ни странно, первый опасный момент создали панамцы. После провала англичан в обороне на ударную позицию был выведен Анибаль Годой, но с линии штрафной послал мяч в небеса.

Ответ англичан последовал на восьмой минуте. Несмотря на жесточайшую опеку, панамские защитники не уследили за Джоном Стоунсом, который классно пробил головой из центра штрафной после подачи углового Кираном Триппьером — 1:0.

После пропущенного гола сборная Панамы активизировалась и совершила несколько неплохих вылазок к чужой штрафной, а Эдгар Барсенас даже отметился крученым ударом с дистанции — немного мимо.

На 20-й минуте Джесси Лингард, приняв мяч в штрафной после длинной передачи, поставил корпус и был лишен равновесия мощными защитниками. Рефери немедленно назначил пенальти, который предельно уверенно реализовал Харри Кейн — 2:0.

После второго гола англичане уже полностью контролировали игру и на 36-й минуте еще раз наказали соперника. Получив ответную передачу от Стерлинга, Лингард с дистанции закрутил мяч под перекладину — 3:0.

Прошло еще несколько минут, и счет стал просто неприличным. Англичане разыграли штрафной, и хотя голкипер панамцев справился с ударом головой в упор Стерлинга, Стоунс первым поспел на добивание — 4:0.

До перерыва зрители увидели еще один гол. На 43-й минуте Кейна уложили в штрафной, и рефери назначил второй пенальти. Харри как под копирку исполнил 11-метровый — 5:0.

Во втором тайме Англия принялась уверенно и спокойно контролировать игру, но это не уберегло Панаму от шестого гола. На 62-й минуте Лофтус-Чик отважился на дальний удар, а мяч срикошетил от Кейна и оказался в воротах — 6:0. Система VAR офсайд у Харри не распознала, хотя было на это похоже.

Поняв, что эта игра сделана, Саутгейт решил поберечь Лингарда с Кейном на заключительный матч группового этапа с Бельгией. Вскоре ушел с поля и Триппьер.

Замены, но еще больше комфортный счет, расслабили англичан, тогда как Панама слегка оживилась в концовке, а на 78-й минуте даже размочила счет. Это вышедший на замену Фелипе Балой пробил в падении вытянутой ногой после подачи со штрафного — 6:1.

Избавившись от нервозности, продемонстрированной против Туниса, сборная Англии провела очень уверенный матч. Подопечные Саутгейта сполна воспользовались огрехами соперника в технике и сравнялись по всем показателям с Бельгией, во встрече с которой теперь и определится победитель Группы G.

Сборная Англии — сборная Панамы — 6:1 (5:0)

Голы: Стоунс 8, 40, Кейн 22 (пен), 45 (пен), 62, Лингард 36 — Балой 78.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер (Роуз 70), Лофтус-Чик, Хендерсон, Лингард (Дельф 63), Янг, Стерлинг, Кейн (Варди 63).

Панама: Пенедо, Мурильо, Роман Торрес, Эскобар, Дэвис, Барсенас (Арройо 69), Купер, Гомес (Балой 69), Годой (Авила 63), Хосе Луис Родригес, Перес.

Предупреждения: Лофтус-Чик — Купер, Эскобар, Мурильо.



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Панамы, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2018 16:55

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Последние комментарии:




  1. shearer1 24.06.2018 18:38 # shearer1
    Скорость хонды и скорость Мане?

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  2. mancityman 24.06.2018 18:37 # mancityman
    В общем не все хуесосы русские, но все русские хуесосы !

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  3. reams 24.06.2018 18:37 # reams
    принцесса наверняка зарядила их перед матчем ))

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  4. kanoniru-poker 24.06.2018 18:36 # kanoniru-poker
    Давайте нигги обосцыте узкоглазых япошек

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  5. wengerrrro 24.06.2018 18:36 # wengerrrro
    блээ походу японцы щас еще воткнут

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  6. ccchelsea 24.06.2018 18:36 # ccchelsea
    Поссали на синигал, а обоссаны как всегда колбасники. Классика.

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  7. ccchelsea 24.06.2018 18:35 # ccchelsea
    Поссали на нигеров.

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  8. mancityman 24.06.2018 18:35 # mancityman
    Japaaaaaaaaaaan !!!

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  9. reams 24.06.2018 18:35 # reams
    автобус не выстоял таки, давить их !

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  10. reams 24.06.2018 18:35 # reams
    голлляяясоо да

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  11. rj1992 24.06.2018 18:29 # rj1992
    скоростные и япошки и людоеды. хорошая игра, быстрая. Интересно догнал бы людоед япошку который понимает что его могут сьесть?

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  12. mancityman 24.06.2018 18:26 # mancityman
    Сенегал просто машина, здоровые парни, не то что всякие эльфы косоглызае, хотя Японцы все таки великая нация, не то что мелкие казахи эльфики .

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  13. raka-eve 24.06.2018 18:20 # raka-eve
    с такой обороной следущие матчи пикфорду придется из авоськи часто вытаскивать. Поставить Уолкера в середину обороны просто дебилизм

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  14. ccchelsea 24.06.2018 18:15 # ccchelsea
    Что за нигер забил? Я просто хз, они все на одно ебало.

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  15. wengerrrro 24.06.2018 18:14 # wengerrrro
    ееее давайте еще один мужики

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  16. reams 24.06.2018 18:12 # reams
    самурайский кариес ))

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  17. satellite 24.06.2018 18:07 # satellite
    Баркли хуесос.

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  18. reams 24.06.2018 17:59 # reams
    в Сенегале больше АПЛщиков, чем в Японии, хех
    но все равно япошки изи матчик катнут

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  19. rj1992 24.06.2018 17:59 # rj1992
    Фапловчане, если вы все тут пздц умники скиньте победителя ЧМ(одну команду которая у вас получилась).У меня Испания в финале выйграла Францию. Посмотрим кто здесь топ в прогнозах.

    https://www.telegraph.co.uk/football/world-cup-2018-wallchart-predictor/

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  20. tvinkovod 24.06.2018 17:55 # tvinkovod
    бельгия разнесёт эту помойку, лукаку и азар по двушке присунут

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