Бэйнс покинет "Эвертон" вслед за Руни
Вслед за полузащитником Уэйном Руни "Эвертон" покинет другой ветеран в лице Лейтона Бэйнс.
Бэйнс выступает на "Гудисон Парк" с 2007 года. Под руководством Дэвида Мойеса защитник признавался лучшим игроком Премьер-Лиги на своей позиции и дважды попадал в символическую сборную сезона.
После ухода Мойеса англичанин перенес несколько серьезных травм, из-за чего перестал вызываться в национальную команду и уже не демонстрирует столь же стремительную игру на фланге, как прежде.
Понимая, что пик карьеры остался позади, 33-летний защитник начал подумывать об уходе из "Эвертона". Как сообщает Daily Mirror, Бэйнс готов откликнуться на предложения из МЛС, где за ним наблюдают "Филадельфия Юнион" и "Чикаго Файр".
Таким образом, Лейтон может перебраться в США вслед за Уэйном Руни, который в данный момент договаривается с "Ди Си Юнайтед".
24.06.2018 16:00
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