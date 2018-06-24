"Сити" до сих пор не согласовал стоимость Жоржиньо

Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо сообщил, что "Манчестер Сити" все еще находится на некотором отдалении от согласования компенсации за его клиента, однако на предстоящей неделе сделка, наконец, может состояться.

На протяжении июня агент Жоау Сантос неоднократно говорил, что его клиент уже согласовал условия пятилетнего контракта с "горожанами" и теперь ждет, пока два клуба договорятся между собой.



По слухам, переговоры между "Наполи" и "Сити" стартовали с того, что продавец потребовал 60 миллионов фунтов за Жоржиньо, а покупатель предложил только 40 млн.



К настоящему моменту два клуба значительно продвинулись в переговорах, но компромисс до сих пор не достигнут.



"Прямо сейчас Жоржиньо отдыхает с семьей в Форталезе. В футболе ничего не бывает определенным, пока документы не подписаны".



"У нас есть устная договоренность с "Сити", и мы ждем, пока "Наполи" договорится с "Манчестер Сити" для заключения сделки. Все зависит от этого аспекта. Следующая неделя может все прояснить", — сообщил Сантос Calcio Napoli 24.