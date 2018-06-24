Погба намекнул на завершение карьеры в сборной Франции

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что этот Чемпионат Мира может стать для него последним в составе сборной Франции.

Как и на уровне клуба, в национальной команде 25-летний Погба тоже не может реализовать свой потенциал в полной мере. Французская пресса нещадно критикует Поля после двух неубедительных матчей на турнире в России.

Перед заключительной игрой группы с Данией Погба рассказал, что этот Чемпионат Мира может стать для него последним. Поль считает, что люди видят более талантливых игроков на его место.

"Возможно, это мой последний Чемпионат Мира. Возможно, другие игроки будут показывать более классную игру, чем я, и займут мое место в составе. Разумеется, я надеюсь, что проведу еще как минимум один турнир, но давайте оставаться реалистами", - сообщил Погба Reuters.




Метки Манчестер Юнайтед, Погба, сборная Франции, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 24.06.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 24.06.2018 14:39 # kedr
    Истеричке нужно внимание, любовь и обожание... при чем не важно как она играет... А тут критика...)))

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  2. highneken 24.06.2018 14:26 # highneken
    Ты несешь какую-то дичь ... совсем погбанулся

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  3. ccchelsea 24.06.2018 14:07 # ccchelsea
    Уже даже сам признал, что днарь.

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