Хендерсон играет на Чемпионате Мира через боль

Джордан Хендерсон Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон признался, что скрывает боль, чтобы играть на Чемпионате Мира в России.

На протяжении нескольких лет Джордан испытывает проблемы с пяткой, из-за чего вынужден проводить матчи за "Ливерпуль", преодолевая серьезный болевой барьер. Такое же мужество Хендерсон демонстрирует прямо сейчас на турнире в России.

"Как игрок, ты должен понимать, когда не можешь продолжать матч и стоит попросить замену. Я хочу играть абсолютно всегда, но если это негативно отразится на нашей игре, тренерский штаб обязательно это увидит".

"Вы должны бережно относиться к своему здоровью и прислушиваться к собственному телу. Если ты не можешь продолжать, то лучше не вредить партнерам и попросить замену", - сообщил Хендерсон Daily Mirror.




Метки Ливерпуль, сборная Англии, Хендерсон, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 24.06.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 509

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. coon4 24.06.2018 13:49 # coon4
    жизнь сковсера - это анальная боль

    (ответить)

  2. manutd-20champ 24.06.2018 13:33 # manutd-20champ
    всю жизнь через боль

    (ответить)

  3. ccchelsea 24.06.2018 13:05 # ccchelsea
    Боль - привычная вещь для лузерпупа.

    (ответить)

  4. dragonishka 24.06.2018 13:05 # dragonishka
    Хохлы смотрят ЧМ через боль

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: