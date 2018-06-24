Хендерсон играет на Чемпионате Мира через боль

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон признался, что скрывает боль, чтобы играть на Чемпионате Мира в России.

На протяжении нескольких лет Джордан испытывает проблемы с пяткой, из-за чего вынужден проводить матчи за "Ливерпуль", преодолевая серьезный болевой барьер. Такое же мужество Хендерсон демонстрирует прямо сейчас на турнире в России.



"Как игрок, ты должен понимать, когда не можешь продолжать матч и стоит попросить замену. Я хочу играть абсолютно всегда, но если это негативно отразится на нашей игре, тренерский штаб обязательно это увидит".



"Вы должны бережно относиться к своему здоровью и прислушиваться к собственному телу. Если ты не можешь продолжать, то лучше не вредить партнерам и попросить замену", - сообщил Хендерсон Daily Mirror.