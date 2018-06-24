"Фенербахче" договаривается о покупке Оспины
"Фенербахче" послал своих представителей в Лондон, чтобы согласовать трансфер голкипера "Арсенала" Давида Оспины.
Прошлым летом Оспина был близок к переезду в Турцию, но принял решение остаться на "Эмирейтс" и продолжить конкуренцию с Петром Чехом. Проиграв ее в очередной раз, теперь Давид решительно настроен уйти.
На подобные мысли колумбийца навеял не только статус Чеха, но и приход в команду Бернда Лено. Более того, Оспина даже определился с новым клубом – если не произойдет ничего неожиданного, им станет "Фенербахче".
Как сообщает Turkish Football, на этой неделе президент турецкого клуба Али Кок побывал в Лондоне, где встретился со своими коллегами из "Арсенала". Ожидается, что трансфер будет подтвержден после возвращения 29-летнего вратаря с Чемпионата Мира.
24.06.2018 12:00
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