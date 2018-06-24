Марку Силва жаждет составить связку из Лофтус-Чика и Уилшира

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва хочет пригласить в свою новую команду не только полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика, но и покидающего "Арсенал" свободным агентом Джека Уилшира.

На текущей неделе Лофтус-Чик предупредил свой родной клуб "Челси", что не согласится провести следующий сезон на лавке запасных. Вслед за этим издание Liverpool Echo назвало "Эвертон" главным претендентом на Рубена.



Daily Mirror подтверждает, что Силва имеет большие виды на 22-летнего Лофус-Чика и уже отдал указание своему спортивному директору Марселю Брандсу сделать все возможное, чтобы Рубен оказался на "Гудисон Парк".



В новом сезоне Силва хочет составить связку в центре поля из Лофтус-Чика и Уилшира, который на днях объявил о своем решении отказаться от нового контракта и покинуть "Арсенал".



Обоих футболистов "ириски" надеются заманить с помощью гарантий игрового времени и обещаний, что клуб будет сражаться за попадание в топ-6.