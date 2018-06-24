Стерлинг выйдет с первых минут на матч против сборной Панамы

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг все-таки сохранит место в стартовом составе сборной Англии на матч против Панамы.

Напомним, в первом для англичан матче на Чемпионате Мира в России против сборной Туниса 23-летний Стерлинг отметился рядом нереализованных моментов. Например, Рахим имел прекрасную возможность открыть счет в самом начале встречи, когда его на пустой угол ворот выводил Джесси Лингард.



Ожидалось, что на второй матч на турнире Гарет Саутгейт переведет Стерлинга в запас, а с первых минут выпустит нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. Об этом свидетельствовала утечка из лагеря сборной — на днях Стив Холланд, ассистент главного тренера, "засветил" записки с расстановкой команды на предстоящую игру.



Однако сегодня утром, в день матча с Панамой в Нижнем Новгороде, Саутгейт сообщил своим подопечным, что сделает лишь одну перестановку в стартовых 11, да и та станет вынужденной. Вместо получившего травму бедра против тунисцев Деле Алли появится Рубен Лофтус-Чик, тогда как Стерлинг сохранит место в команде, передает The Telegraph.