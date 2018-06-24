"Юнайтед" переключил внимание с Алекса Сандро на Гайю
"Манчестер Юнайтед" обратил внимание на левого защитника "Валенсии" Хосе Луиса Гайю как на альтернативу Алексу Сандро из "Ювентуса".
О том, что "красные дьяволы" потеряли интерес к Сандро, пресса сообщала еще пару недель назад. Daily Mirror подтверждает, что клуб с "Олд Траффорд" не собирается платить требуемые 50 миллионов фунтов за бразильца, но не отказался от идеи по укреплению левого фланга обороны.
В сложившейся ситуации "Юнайтед" переключил свое внимание на другую давнюю цель в лице Гайи. 23-летний испанец, воспитанник "Валенсии", оценивается в гораздо более адекватную сумму — около 30 млн. фунтов.
"Дьяволов" даже не смущает тот факт, что Хосе Луис лишь в прошлом месяце заключил новый контракт с "летучими мышами". В скором времени клуб с "Олд Траффорд" может направить свое предложение о покупке защитника.
Интерес к Гайе обусловлен сохраняющимися сомнениями главного тренера МЮ Жозе Моуриньо относительно Люка Шоу и тем фактом, что Эшли Янгу в следующем месяце исполнится уже 33.
24.06.2018 10:00
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забавная арифметика у михайло. Люк переходил в МЮ в 2014 году 18-летним и за пять лет постарел на 15 лет.
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Люк 95
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