"Юнайтед" переключил внимание с Алекса Сандро на Гайю

"Манчестер Юнайтед" обратил внимание на левого защитника "Валенсии" Хосе Луиса Гайю как на альтернативу Алексу Сандро из "Ювентуса".

О том, что "красные дьяволы" потеряли интерес к Сандро, пресса сообщала еще пару недель назад. Daily Mirror подтверждает, что клуб с "Олд Траффорд" не собирается платить требуемые 50 миллионов фунтов за бразильца, но не отказался от идеи по укреплению левого фланга обороны.



В сложившейся ситуации "Юнайтед" переключил свое внимание на другую давнюю цель в лице Гайи. 23-летний испанец, воспитанник "Валенсии", оценивается в гораздо более адекватную сумму — около 30 млн. фунтов.



"Дьяволов" даже не смущает тот факт, что Хосе Луис лишь в прошлом месяце заключил новый контракт с "летучими мышами". В скором времени клуб с "Олд Траффорд" может направить свое предложение о покупке защитника.



Интерес к Гайе обусловлен сохраняющимися сомнениями главного тренера МЮ Жозе Моуриньо относительно Люка Шоу и тем фактом, что Эшли Янгу в следующем месяце исполнится уже 33.