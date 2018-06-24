"Челси" пока не обращался к "Наполи" насчет Сарри
Президент "Наполи" Аурелио Де Ларентис заявил, что "Челси" пока даже не попытался согласовать компенсацию за тренера Маурицио Сарри.
Как известно, "синие" не делают секрета из своего желания расстаться с Антонио Конте и назначить на его место Сарри, который формально все еще связан обязательствами с "Наполи".
Накануне издание Daily Mail сообщило, что "Челси" достиг "джентльменской договоренности" с Маурицио. А вот на контакт с "Наполи" лондонский клуб пока не выходил.
"Звонок из Лондона пока не поступал. Будет ли Сарри работать в "Челси"? Я не знаю. Время покажет", — сообщил Де Ларентис в эфире Sky Sport 24.
24.06.2018 09:00
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зато Дзолла в его штабе уже
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