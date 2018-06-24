"Челси" пока не обращался к "Наполи" насчет Сарри

Маурицио Сарри Президент "Наполи" Аурелио Де Ларентис заявил, что "Челси" пока даже не попытался согласовать компенсацию за тренера Маурицио Сарри.

Как известно, "синие" не делают секрета из своего желания расстаться с Антонио Конте и назначить на его место Сарри, который формально все еще связан обязательствами с "Наполи".

Накануне издание Daily Mail сообщило, что "Челси" достиг "джентльменской договоренности" с Маурицио. А вот на контакт с "Наполи" лондонский клуб пока не выходил.

"Звонок из Лондона пока не поступал. Будет ли Сарри работать в "Челси"? Я не знаю. Время покажет", — сообщил Де Ларентис в эфире Sky Sport 24.



Метки Наполи, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2018 09:00

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