Джеррард рассказал, когда решил стать тренером

Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал, когда ему пришла идея попробовать себя в качестве тренера.

Завершив игровую карьеру в 2016 году, Джеррард вернулся в "Ливерпуль", где получил тренерскую работу в академии.



Однако в родном клубе Стивен задержался всего на один год, после чего решил попробовать себя на более серьезном уровне и в прошлом месяце был утвержден главным тренером "Рейнджерс". По словам Джерррарда, он понял, что хочет попробовать себя на этом поприще, еще когда выступал за "красных".



"Я понял, что хочу тренировать, когда мне было примерно 32 или 33 года, и я все еще играл. Я понял это, потому что люблю футбол".



"Футбол всегда был важной частью моей жизни. С 16 до 36 лет я был полностью погружен в футбол, вокруг меня были лучшие игроки и тренеры топ-уровня. Тогда и началось мое обучение".

"Ближе к окончанию своей карьеры я понял, что просто не смогу уйти и заняться чем-нибудь другим, потому что футбол - это все, что я знаю".



"Я жаждал стать тренером с момента, как повесил бутсы на гвоздь. Я жаждал ответственности, давления. Жаждал набирать по три очка каждый уикенд".



"Оглядываясь назад на свою игровую карьеру, я чувствую, что мне, возможно, стоило бы отыграть еще один год. Не ради комфортной жизни в Америке, а ради адреналина, который получаешь при игре в футбол".



"Я уехал в Америку, потому что понимал, что мои дни в "Ливерпуле" сочтены, а уходить из клуба будет тяжело в эмоциональном плане. Я наслаждался каждым днем, проведенным в "Ливерпуле".



"Поэтому, в силу футбольных причин, я бы отыграл еще один год, но моя жена забеременела, когда я выступал в МЛС, и это дало повод вернуться домой", - передает слова Джеррарда Express.