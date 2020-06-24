"Юнайтед" обдумывает покупку Лоренцо Пеллегрини

"Манчестер Юнайтед" рассматривает полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини в качестве более доступной альтернативы Сергею Милинкович-Савичу из "Лацио".

На текущей неделе "красные дьяволы" уже обзавелись одним полузащитником, окончательно оформив трансфер Фреда из "Шахтера" за 52 миллиона фунтов, однако МЮ не помешал бы еще один игрок в центр поля ввиду завершения карьеры Майклом Кэрриком и вероятного ухода свободным агентом Маруана Феллайни.



Как сообщает Manchester Evening News, приоритетной целью для "Юнайтед" является 23-летний Милинкович-Савич, совместной фотографией с которым в инстаграме на днях поделился полузащитник "дьяволов" Неманья Матич, приведя болельщиков своего клуба в восторг.



Однако "Лацио" установил за свою восходящую звезду ценник в 100 миллионов евро (88 млн. фунтов), что кажется "Юнайтед" чрезмерным. Несмотря на отсутствие каких-либо стеснений в финансах, клуб с "Олд Траффорд" не готов платить такие деньги за игрока, который пока не проверен на высочайшем уровне и не имеет опыта выступлений в Лиге Чемпионов.



"Юнайтед" активизирует свой интерес к игроку сборной Сербии, только если "Лацио" поумерит свои аппетиты, а пока же "дьяволы" продолжают искать альтернативы Милинкович-Савичу.



Одной из таких альтернатив выступает 22-летний Пеллегрини, который пошлым летом вернулся в родную "Рому" после двух сезонов в "Сассуоло". В минувшем кампании игрок сборной Италии отметился 22 появлениями в старте в рамках Серии А, забив три гола и отдав четыре результативных передачи.