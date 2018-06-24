"Юнайтед" готов поспорить с "Сити" за Мбаппе

"Манчестер Юнайтед" готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Напомним, 19-летний Мбаппе отыграл минувший сезон на "Парк де Пренс" на правах аренды из "Монако", после чего был выкуплен парижанами за 166 миллионов фунтов.



Однако это не единственная крупная трата чемпионов Лиги 1 за последний год — также ПСЖ приобрел нападающего Неймара у "Барселоны" за 198 миллионов фунтов прошлым летом.



Естественно, что столь высокая активность парижан на трансферном рынке не осталась без внимания со стороны УЕФА. Футбольные чиновники пока не ввели никаких санкций, но продолжают свое расследование в отношении ПСЖ на предмет возможного нарушения правил финансового фейр-плей.



Как утверждает Daily Mirror, вероятность наказания для ПСЖ вполне реальна. Парижан могут исключить из Лиги Чемпионов или крупно оштрафовать. Чтобы избежать таких неприятных последствий, французскому гранду, возможно, придется продать Мбаппе этим летом.



Давний интерес к Килиану имеет "Сити", однако соседи из "Юнайтед" тоже внимательно следят за ситуацией и будут готовы выдвинуть свое предложение, если игрок сборной Франции окажется на рынке.



Сообщается, что "красные дьяволы" даже готовы использовать Антони Мартиаля, оцениваемого в 80 млн. фунтов, в качестве разменной монеты для приобретения Мбаппе.