Анонс матча Панама — Англия

В случае победы над Панамой сборная Англии сможет досрочно гарантировать себе выход в плей-офф Чемпионата Мира.

В минувший понедельник англичанам удалось сломить сопротивление сборной Туниса только в компенсированное время благодаря голу своего капитана Харри Кейна — 1:2.



Накануне Тунис проиграл снова — на сей раз бельгийцам — и теперь вместе с Панамой находите на дне Группы G, без очков. Таким образом, у англичан появляется возможность обеспечить себе выход в 1/8 финала до очной встречи с Бельгией в третьем туре.



Панама занимает только 55-е место в рейтинге ФИФА, проиграв матч первого тура бельгийцам со счетом 3:0. Однако главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт не ожидает легкой прогулки против команда, которая делает ставку на атлетичную и жесткую манеру игры.



"Мы уже видели, какие трудности возникают у больших команд, когда они пытаются сломить сопротивление команд из низов рейтинга. Это настоящий тренд этого Чемпионата Мира".



"Учитывая то, как мы готовились к матчу, места для самоуспокоенности быть не может. Ситуация в группе благоприятна для нас, однако мы должны быть сосредоточены на своей игре".



"Мы хотим показать людям в Англии, что эта команда может играть по-другому. Мы обладаем технически одаренными игроками и хотим, чтобы они брали мяч и выражали себя, смело атакуя, как в первом матче", — цитирует Саутгейта Sky Sports.



Статистика



Прежде сборные Англии и Панамы еще никогда не встречались.



Англия не проигрывает уже в четырех встречах с представителями КОНКАКАФ, свое единственное поражение потерпев от сборной США в 1950 году.



Панама будет 38-й различной страной, против которой англичане сыграют в рамках Чемпионата Мира.



Представители КОНКАКАФ выиграли только один из 10 последних матчей против европейских сборных — это удалось Мексике в первом туре этого мундиаля против Германии.



Последний раз сборная Англии выигрывала два матча подряд на Чемпионате Мира еще в 2006 году.



Прежде сборной Англии только дважды удалось выиграть оба первых матча на Чемпионате Мира (в 1982 и 2006 годах).



Нападающий Харри Кейн забивал в каждом из четырех последних матчей за сборную Англии, и это его лучшая серия на международном уровне.



Кадровая ситуация



В субботу Деле Алли вернулся к тренировкам после растяжения бедра, полученного в матче против Туниса. Ожидается, что Саутгейт не будет рисковать представителем "Тоттенхэма", а выпустит на его место Рубена Лофтус-Чика.



Еще одной перестановкой в стартовом составе англичан обещает стать появление Маркуса Рэшфорда вместо Рахима Стерлинга, который против тунисцев отметился рядом загубленных голевых возможностей.



Чемпионат Мира. Группа G. 2-й тур

Сборная Англии — сборная Панамы

Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 15:00 Онлайн-трансляция