Мустафи убедил Лено перейти в "Арсенал"
Голкипер Бернд Лено признался, что мысль о переходе в "Арсенал" появилась у него еще несколько месяцев назад, после разговора с защитником "канониров" Шкодраном Мустафи в расположении сборной Германии.
На текущей неделе клуб "Эмирейтс" совершил свою пока что самую дорогостоящую покупку в это трансферное окно. "Канониры" заплатили "Байеру" 22 миллиона фунтов в качестве компенсации за 26-летнего Лено.
Таким образом, Лено стал очередным выходцем из Бундеслиги в команде Унаи Эмери, а Мустафи и вовсе сыграл самую непосредственную роль в том, что Бернд выбрал "Арсенал".
"Я уже знаю Мусти и Месута Озила по национальной команде плюс Джаку, Обамеянга и Мхитаряна по Бундеслиге".
"Я разговаривал с Мусти насчет "Арсенала" много месяцев назад. Он сказал, что это великолепный клуб с великолепным стадионом и великолепными фанатами. Я смотрел их матчи по телевизору в Германии и убедился, что "Арсенал" великолепный клуб".
"Я знаю Мусти уже лет 10-11. Мы вместе выступали за юношеские сборные, от 17 до 21 года. Забавно, что теперь мы воссоединились в "Арсенале"! — сообщил Лено Arsenal Player.
24.06.2018 00:05
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Мусти :)
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