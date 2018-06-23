Жиру: "Уход Уилшира станет большой потерей для "Арсенала"

Джек Уилшир Нападающий "Челси" Оливье Жиру считает, что его бывший клуб "Арсенал" может пожалеть о расставании с полузащитником Джеком Уилширом.

На текущей неделе Уилшир объявил, что 1 июля покинет "Эмирейтс" свободным агентом. Джек находился в системе лондонского клуба с 2001 года, когда он восьмилетним мальчишкой поступил в академию "канониров".

Жиру, ушедший из "Арсенала" в январе, считает, что его бывший клуб лишается очень талантливого игрока, который без проблем найдет себе достойное пристанище.

"Это громкая новость, и мне было очень грустно об этом узнать, потому что он мой хороший друг. Джек — отличный парень, очень хороший игрок, он очень талантлив, и жаль, что у него было так много травм".

"Но он ярко вернулся в прошлом сезоне, и было приятно видеть его на поле. Было заметно, что он снова получает удовольствие от игры в футбол и от своей формы".

"Это большая потеря и я надеюсь, что он как можно скорее перейдет в хороший клуб. Я желаю ему всего наилучшего, потому что ценю его. Надеюсь, у него и его семьи все сложится".

"Их новый тренер принял свое решение, он в ответе за команду и за игроков", - передает слова Жиру Daily Mirror.



Метки Арсенал, Жиру, Уилшир, Челси

Автор admin   

Дата 23.06.2018 23:00

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  1. mancunia-planet 23.06.2018 23:33 # mancunia-planet
    он нужен среднякам типа Милана максимум, хорошо, что избавился Эмери от него

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  2. selfish 23.06.2018 23:30 # selfish
    В МЮ его!

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  3. makeewadim 23.06.2018 23:07 # makeewadim
    Не удивлюсь если спуcтя пару лет выкупят обратно)

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