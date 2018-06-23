Жиру: "Уход Уилшира станет большой потерей для "Арсенала"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру считает, что его бывший клуб "Арсенал" может пожалеть о расставании с полузащитником Джеком Уилширом.

На текущей неделе Уилшир объявил, что 1 июля покинет "Эмирейтс" свободным агентом. Джек находился в системе лондонского клуба с 2001 года, когда он восьмилетним мальчишкой поступил в академию "канониров".



Жиру, ушедший из "Арсенала" в январе, считает, что его бывший клуб лишается очень талантливого игрока, который без проблем найдет себе достойное пристанище.



"Это громкая новость, и мне было очень грустно об этом узнать, потому что он мой хороший друг. Джек — отличный парень, очень хороший игрок, он очень талантлив, и жаль, что у него было так много травм".



"Но он ярко вернулся в прошлом сезоне, и было приятно видеть его на поле. Было заметно, что он снова получает удовольствие от игры в футбол и от своей формы".



"Это большая потеря и я надеюсь, что он как можно скорее перейдет в хороший клуб. Я желаю ему всего наилучшего, потому что ценю его. Надеюсь, у него и его семьи все сложится".



"Их новый тренер принял свое решение, он в ответе за команду и за игроков", - передает слова Жиру Daily Mirror.