Игроки "Челси" выйдут из отпуска 2 июля

"Челси" постарается окончательно уладить ситуацию с главным тренером ко 2 июля, когда игроки первой команды начнут возвращаться из отпуска.

Как известно, "синие" до сих пор не могут перейти к комплектации состава в преддверии нового сезона из-за неопределенности с позицией главного тренера, которую формально продолжает занимать Антонио Конте.



В данный момент "Челси" пытается договориться как о компенсации за увольнение Конте, так и о компенсации "Наполи" за приглашение Маурицио Сарри, который и должен сменить Антонио на тренерском мостике.



По ходу июня пресса неоднократно называла сроки, когда клуб со "Стэмфорд Бридж" должен окончательно прояснить эту ситуацию, однако каждый раз сроки сдвигались.



Меж тем, изданию Football.London стало известно, что "синие" уведомили игроков первой команды, не принимающих участия в Чемпионате Мира, о необходимости вернуться к тренировкам в понедельник 2 июля.



На ЧМ-2018 обладатели Кубка Англии делегировали 14 игроков, однако футболисты вроде Давида Луиса, Сеска Фабрегаса и Альваро Мораты не участвуют в мундиале и уже через неделю с небольшим должны будут приступить к тренировкам.



Естественно, что к прибытию игроков на базу в Кобхэме у "Челси" уже будет новый главный тренер, поэтому 2 июля можно считать дедлайном, к которому существующая неопределенность будет окончательно снята.