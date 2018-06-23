Саутгейт считает, что по качеству игры Англия не уступает никому на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что по уровню своей игры его команда не уступает никому на Чемпионате Мира в России.

В стартовом матче мундиаля против Туниса подопечные Саутгейта столкнулись с определенными проблемами, вырвав победу 1:2 лишь в компенсированное время благодаря голу своего капитана Харри Кейна.



Однако качество игры англичан весьма порадовало Саутгейта. Гарет пока не увидел на турнире в России другой такой команды, которая бы демонстрировала более классный футбол.



"Думаю, каждая команда хочет играть лучше, но мы продемонстрировали такой уровень, который не уступает никому из тех команд, которые я видел. Я очень доволен той работой, которую мы проделали, доволен характером игроков и их терпением".



"Было очень приятно одержать победу в той манере, как это сделали мы, забив решающий гол в концовке. Это важно для них, они пополнили копилку своего опыта, провели хороший матч и почувствовали, каково это побеждать со сборной Англии на большом турнире".



"Память об этом останется у всех. Теперь нам нужно развить это", — цитирует Саутгейта Sky Sports.