Вратарь "Вулверхэмптона" побеждает лейкемию

Голкипер "Вулверхэмптона" и сборной Нигерии Карл Икеме заявил, что он находится в состоянии ремиссии и одержал первую победу над лейкемией.

О том, что он болен страшной болезнью, Икеме узнал во время предсезонной подготовки прошлым летом, сдав кровь на анализ. С того момента карьера 32-летнего голкипера оказалась приостановлена.



Оказавшись в столь трудной ситуации, Икеме получил всестороннюю поддержку, в том числе от соперников – после недавнего матча между сборными Исландии и Нигерии на Чемпионате Мира исландцы передали Икеме футболку своей команды с автографами.



Однако теперь, по прошествии года, состояние воспитанника "волков" значительно улучшилось — болезнь отступила.



"После тяжелого года и курса интенсивной химиотерапии я бы хотел сообщить всем, что у меня наступила полная ремиссия".



"Впереди остаются препятствия, которые нужно преодолеть, но я надеюсь вернуться к более-менее нормальной жизни. Я бы хотел поблагодарить свою семью и друзей, которые прошли через все эти трудности вместе со мной".



"Поддержку, которую я получил от "Вулверхэмптона" и Нигерии, футбольного мира и людей со всего мира, трудно описать словами".



"Также я хочу поблагодарить докторов, которые обо мне заботились. Чтоб меня ждет дальше? Кто знает... Я просто радуюсь каждому дню", — написал Икеме в инстаграме.