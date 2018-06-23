Азар и Лукаку рискуют пропустить матч против Англии

Звезды сборной Бельгии Эден Азар и Ромелу Лукаку рискуют пропустить заключительный матч группового этапа Чемпионата Мира против англичан из-за травм.

В субботу бельгийцы разгромили Тунис со счетом 5:2, укрепив свой статус лидера Группы G. Главными творцами этой победы стали Азар и Лукаку, оформив по дублю.



Однако ложкой дегтя в этой победе стали травмы некоторых ключевых для "красных дьяволов" игроков. У Азара возникли проблемы с икроножной мышцей, Лукаку повредил лодыжку, а нападающий Дрис Мертенс получил ушиб.



Теперь главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес опасается, что его лидеры не успеют восстановиться к следующему четвергу, когда в матче против сборной Англии может решиться судьба первого места квартета.



"Будь у нас семь дней для подготовки к этому матчу и затем еще семь дней до первого матча плей-офф, тогда бы наш стартовый состав не изменился".



"Реальность такова, что мы уже вышли из группы и можем дать шанс другим игрокам. Нам нужно оценить травмы Лукаку, Азара и Мертенса. Я серьезно обновлю состав команды на матч против Англии", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.