Фекир попросит "Лион" отпустить его в "Ливерпуль"

Плеймейкер "Лиона" Набиль Фекир по-прежнему хочет перейти в "Ливерпуль" и надеется, что два клуба смогут заново договориться после его возвращения с Чемпионата Мира.

Лишь накануне президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что Фекир все еще может быть продан в это трансферное окно, несмотря на сорвавшийся переход в "Ливерпуль" ранее в июне за 53 миллиона фунтов.



По словам Оляса, после сорвавшейся сделки с "Ливерпулем" многие клубы проявили интерес к игроку сборной Франции, включая "Реал".



Как стало известно Daily Mirror от близкого к Фекиру источника, приоритетом для Набиля остается "Ливерпуль". Ожидается, что по возвращении с ЧМ-2018 футболист попросит Оляса возобновить переговоры с "красными".



"Ливерпуль" открыт к тому, чтобы заново сесть за стол переговоров с "Лионом", однако хочет пересмотреть финансовые условия сделки из-за опасений, появившихся в ходе медобследования 24-летнего француза.