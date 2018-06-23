Фекир попросит "Лион" отпустить его в "Ливерпуль"

Набиль Фекир Плеймейкер "Лиона" Набиль Фекир по-прежнему хочет перейти в "Ливерпуль" и надеется, что два клуба смогут заново договориться после его возвращения с Чемпионата Мира.

Лишь накануне президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что Фекир все еще может быть продан в это трансферное окно, несмотря на сорвавшийся переход в "Ливерпуль" ранее в июне за 53 миллиона фунтов.

По словам Оляса, после сорвавшейся сделки с "Ливерпулем" многие клубы проявили интерес к игроку сборной Франции, включая "Реал".

Как стало известно Daily Mirror от близкого к Фекиру источника, приоритетом для Набиля остается "Ливерпуль". Ожидается, что по возвращении с ЧМ-2018 футболист попросит Оляса возобновить переговоры с "красными".

"Ливерпуль" открыт к тому, чтобы заново сесть за стол переговоров с "Лионом", однако хочет пересмотреть финансовые условия сделки из-за опасений, появившихся в ходе медобследования 24-летнего француза.



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 23.06.2018 18:55 # brown-ale
    Смысл Олясу торговаться с этими жмотами, когда можно спихнуть калеку в Реал?!

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  2. recyjoed 23.06.2018 18:19 # recyjoed
    Да достала эта эпопея

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