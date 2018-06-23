"Ливерпуль" не интересуется Поупом или Стракошей

"Ливерпуль" не заинтересован в приобретении голкиперов Ника Поупа из "Бернли" или Томаса Стракоши из "Лацио".

С момента фиаско Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала" четыре недели назад пресса неустанно сватает на "Энфилд" то одного, то другого голкипера.



Сегодня заслуживающее доверия издание Liverpool Echo рассказывает, как проходят поиски по укреплению последнего рубежа. Изначально приоритетной целью "красных" был Алиссон из "Ромы", однако теперь уже окончательно понятно, что бразильца в команде Юргена Клоппа не будет.



Дело в том, что "Рома" оценила своего первого номера более чем в 70 миллионов фунтов, которые мерсисайдский клуб платить не готов. Вдобавок сам Алиссон предпочитает продолжить карьеру не в "Ливерпуле", а в "Реале".



В данный момент "Ливерпуль" рассматривает целый ряд альтернатив Алиссону, однако в этом списке, вопреки сообщениям различных СМИ, нет ни Поупа, ни Стракоши, которых пресса оценивает в 18 и 30 млн. фунтов, соответственно.



Liverpool Echo добавляет, что "красные" могут вернуться к первоначальному варианту с Алиссоном только в том случае, если "Реал" переключит внимание с бразильца на Тибо Куртуа из "Челси".