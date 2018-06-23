Озил хочет забрать номер Уилшира

После ухода из клуба Джека Уилшира плеймейкер "Арсенала" Месут Озил попросит отдать ему 10-й номер англичанина.

На этой неделе 26-летний Уилшир объявил, что покинет "Арсенал" в конце июня. Джек уйдет из лондонского клуба свободным агентом, поскольку не получил гарантий игрового времени от нового главного тренера Унаи Эмери.



Таким образом, Уилшир освободит культовую "десятку", которую, если верить Daily Mirror, хочет заполучит Месут Озил, сейчас выступающий под 11-м номером. Советники игрока считают, что от этого немец выиграет в маркетинговом плане.