Озил хочет забрать номер Уилшира

Месут Озил После ухода из клуба Джека Уилшира плеймейкер "Арсенала" Месут Озил попросит отдать ему 10-й номер англичанина.

На этой неделе 26-летний Уилшир объявил, что покинет "Арсенал" в конце июня. Джек уйдет из лондонского клуба свободным агентом, поскольку не получил гарантий игрового времени от нового главного тренера Унаи Эмери.

Таким образом, Уилшир освободит культовую "десятку", которую, если верить Daily Mirror, хочет заполучит Месут Озил, сейчас выступающий под 11-м номером. Советники игрока считают, что от этого немец выиграет в маркетинговом плане.




Метки Арсенал, Озил, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 23.06.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 23.06.2018 16:23 # recyjoed
    Хотели 10 номером соблазнить Ковачича. Но теперь походу не получится

    (ответить)

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