Хосе Энрике удалили опухоль мозга

Хосе Энрике Бывший защитник "Ньюкасла" и "Ливерпуля" Хосе Энрике успешно перенес операцию по удалению опухоли мозга.

Напомним, что испанец на протяжении девяти лет выступал в Премьер-Лиге. С 2007 по 2011 год Энрике представлял "Ньюкасл", с 2011 по 2016 играл за "Ливерпуль". Вместе с "красными" Хосе взял Кубок Лиги.

В 2017 году защитник завершил игровую карьеру, проведя заключительный сезон в "Сарагосе". Спустя еще несколько месяцев Энрике узнал о страшном диагнозе – редкая опухоль мозга.

К счастью, врачи успешно провели операцию, благодаря чему 32-летний Хосе уже идет на поправку. Прямо сейчас Энрике проходит курс реабилитации.

"Это были самые тяжелые недели в моей жизни. В течение месяца я узнал, что у меня редкая опухоль мозга, мне сделали операцию по ее удалению. Сейчас я прохожу реабилитацию", - сообщил Энрике в Instagram.




Метки Энрике

Автор foxmcfc   

Дата 23.06.2018 15:00

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  1. farot 23.06.2018 15:12 # farot
    некоторым болельщикам лфк тоже не помешало бы удалить

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  2. gerrard08 23.06.2018 15:08 # gerrard08
    Здоровья бычку. Все же после Риисе и него пока никто так и не смог стать норм лз. Робертсон на пути, да.

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  3. dragonishka 23.06.2018 15:07 # dragonishka
    Ебать, я даже не знал о его болезни. Здоровья.

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