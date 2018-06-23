Хосе Энрике удалили опухоль мозга

Бывший защитник "Ньюкасла" и "Ливерпуля" Хосе Энрике успешно перенес операцию по удалению опухоли мозга.

Напомним, что испанец на протяжении девяти лет выступал в Премьер-Лиге. С 2007 по 2011 год Энрике представлял "Ньюкасл", с 2011 по 2016 играл за "Ливерпуль". Вместе с "красными" Хосе взял Кубок Лиги.



В 2017 году защитник завершил игровую карьеру, проведя заключительный сезон в "Сарагосе". Спустя еще несколько месяцев Энрике узнал о страшном диагнозе – редкая опухоль мозга.



К счастью, врачи успешно провели операцию, благодаря чему 32-летний Хосе уже идет на поправку. Прямо сейчас Энрике проходит курс реабилитации.



"Это были самые тяжелые недели в моей жизни. В течение месяца я узнал, что у меня редкая опухоль мозга, мне сделали операцию по ее удалению. Сейчас я прохожу реабилитацию", - сообщил Энрике в Instagram.