Ковачич готов перебраться в Премьер-Лигу

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич объявил, что покидает Мадрид. Клубы Премьер-Лиги теперь могут спокойно вести переговоры с хорватом.

За три года на "Сантьяго Бернабеу" хорват провел всего 37 матчей в Ла Лиге с первых минут. Ковачич не выдержал конкуренции с Лукой Модричем и Тони Кроосом, из-за чего два сезона подумывал об уходе.



Окончательное решение об отъезде из "Реала" полузащитник принял на Чемпионате Мира в России. Теперь есть все шансы, что Матео окажется в Премьер-Лиге: в прошлом году им активно интересовался "Тоттенхэм".



"Я хочу чаще играть, поэтому оптимальным вариантом будет покинуть Мадрид. Я люблю футбол, но не люблю сидеть на скамейке. Мне хочется играть с первых минут. Когда этого не происходит, я совершенно несчастлив", - сообщил Ковачич изданию Marca.