Ковачич готов перебраться в Премьер-Лигу

Маттео Ковачич Полузащитник "Реала" Матео Ковачич объявил, что покидает Мадрид. Клубы Премьер-Лиги теперь могут спокойно вести переговоры с хорватом.

За три года на "Сантьяго Бернабеу" хорват провел всего 37 матчей в Ла Лиге с первых минут. Ковачич не выдержал конкуренции с Лукой Модричем и Тони Кроосом, из-за чего два сезона подумывал об уходе.

Окончательное решение об отъезде из "Реала" полузащитник принял на Чемпионате Мира в России. Теперь есть все шансы, что Матео окажется в Премьер-Лиге: в прошлом году им активно интересовался "Тоттенхэм".

"Я хочу чаще играть, поэтому оптимальным вариантом будет покинуть Мадрид. Я люблю футбол, но не люблю сидеть на скамейке. Мне хочется играть с первых минут. Когда этого не происходит, я совершенно несчастлив", - сообщил Ковачич изданию Marca.




Метки Ковачич, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 23.06.2018 14:00

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  1. recyjoed 23.06.2018 14:05 # recyjoed
    По сути только середнякам нужен. Для шпор хороший вариант

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