"Эвертон" — претендент номер один на Лофтус-Чика

"Эвертон" является главным претендентом на полузащитника "Челси" и сборной Англии Рубена Лофтус-Чика.

Напомним, Лофтус-Чик на высоком уровне провел минувший сезон в "Кристал Пэлас" и был включен в заявку сборной Англии для участия в Чемпионате Мира.



Незадолго до матча против Панамы, на который он должен выйти с первых минут, Рубен предупредил "синих", что в следующем сезоне не будет мириться с ролью запасного в родном клубе.



Как передает Liverpool Echo, наиболее вероятным направлением для 22-летнего игрока является "Эвертон", что подкрепляется котировками букмекеров.



Заступая на должность главного тренера "ирисок", Марку Силва говорил, что собирается играть по схеме 4-3-3, особенно подчеркнув важность 6-го номера — как раз на эту роль мерсисайдцы и могут пригласить Лофтус-Чика.