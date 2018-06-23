Уолкер ответил на критику Фердинанда

Защитник сборной Англии Кайл Уолкер ответил на замечания Рио Фердинанда после стартовой игры "трех львов" на Чемпионате Мира в России.

После победы англичан над Тунисом Фердинанд раскритиковал представителя "Манчестер Сити" за ошибку, которая привела к назначению пенальти в ворота Джордана Пикфорда и чуть было не лишила команду трех важных очков.



Перед встречей с Панамой Кайл ответил на замечания бывшего игрока сборной. По словам Уолкера, он еще только привыкает к новой позиции — если в клубе его используют на фланге, то в национальной команде он играет центрального защитника.



"Это новая позиция для меня, я все еще учусь. Вместе с тренерским штабом мы обсуждаем нюансы, которые помогут мне в будущем. Конечно, Рио имеет право на свое мнение, но его не было на поле в тот день".



"Быстрые подключения в атаку были ключевой частью моей игры, но в сборной я должен использовать скорость, чтобы страховать партнеров. Пока я выхожу в старте, а команда выигрывает, я очень рад", - сообщил Уолкер BBC.