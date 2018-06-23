Клубы Премьер-Лиги узнали стоимость Сери

Грандам Премьер-Лиги придется заплатить 35 миллионов фунтов за полузащитника "Ниццы" Жан-Мишеляс Сери, интерес к которому может потерять "Наполи".

Ранее ожидалось, что до конца июня Сери станет игроком "Наполи", где заменит капитана Марека Хамшика. Однако неожиданно для всех неаполитанцы поменяли свои планы и переключили внимание на Фабиана Руиса из "Реал Бетиса".



"Я читал, что они подписывают Фабиана Руиса. Если они провернут сделку, Сери едва ли переберется к ним. Мы все еще ведем переговоры с "Наполи", но ничего конкретного пока нет", - сообщил агент Франклин Мала Radio CRC.



Также представитель Сери рассказал, что прямо сейчас его клиента можно выкупить по фиксированной цене в 35 миллионов фунтов. Если "Челси" и "Арсенал" не сделают этого до 15 июля, "Ницца" будет иметь право потребовать за свою звезду любые деньги.



"До 15 июля действует пункт о фиксированной сумме отступных в 40 миллионов евро. После этого "Ницца" сможет назначить любую цену за Сери", - добавил Мала.