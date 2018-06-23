Клубы Премьер-Лиги узнали стоимость Сери

Жан-Мишель Сери Грандам Премьер-Лиги придется заплатить 35 миллионов фунтов за полузащитника "Ниццы" Жан-Мишеляс Сери, интерес к которому может потерять "Наполи".

Ранее ожидалось, что до конца июня Сери станет игроком "Наполи", где заменит капитана Марека Хамшика. Однако неожиданно для всех неаполитанцы поменяли свои планы и переключили внимание на Фабиана Руиса из "Реал Бетиса".

"Я читал, что они подписывают Фабиана Руиса. Если они провернут сделку, Сери едва ли переберется к ним. Мы все еще ведем переговоры с "Наполи", но ничего конкретного пока нет", - сообщил агент Франклин Мала Radio CRC.

Также представитель Сери рассказал, что прямо сейчас его клиента можно выкупить по фиксированной цене в 35 миллионов фунтов. Если "Челси" и "Арсенал" не сделают этого до 15 июля, "Ницца" будет иметь право потребовать за свою звезду любые деньги.

"До 15 июля действует пункт о фиксированной сумме отступных в 40 миллионов евро. После этого "Ницца" сможет назначить любую цену за Сери", - добавил Мала.




Метки Ницца, Сери

Автор foxmcfc   

Дата 23.06.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 474

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 23.06.2018 11:37 # high-malvern
    Франклин Мала какой-то бич, уже 2 года не может этого Сери продать

    (ответить)

  2. naby-keita 23.06.2018 11:31 # naby-keita
    Братишка, лучше иди в Италию. В Великобритании теперь я новый король.

    (ответить)

  3. papka-legend 23.06.2018 11:28 # papka-legend
    Нахуй не нужен нам Бакойоко-2

    (ответить)

  4. udaff 23.06.2018 11:17 # udaff
    Шо за дрочка на этого Сери? ТОПчик, не?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: