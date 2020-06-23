"Сити" предложит Гюндогану новый контракт после ЧМ-2018

"Манчестер Сити" начнет переговоры о новом контракте с полузащитником Илкаем Гюндоганом, когда тот вернется с Чемпионата Мира.

В период своих выступлений за "горожан" Гюндоган подтвердил свою репутацию очень способного, но подверженного травмам игрока. В чемпионском для "Сити" прошлом сезоне Илкай провел 30 матчей в рамках Премьер-Лиги и только в половине из них появлялся с первых минут.



Тем не менее, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола по-прежнему очень высоко ценит 27-летнего игрока сборной Германии и совершенно не планирует с ним расставаться, несмотря на слухи об интересе к Гюндогану со стороны "Барселоны".



В данный момент у Илкая остается еще два года по своему контракту, однако на "Этихад" не хотят, чтобы полузащитник приближался к 18 заключительным месяцам по этому соглашению.



Как стало известно The Sun, боссы "Сити" пригласят Гюндогана к столу переговоров, как только Илкай вернется для начала предсезонной подготовки. Ожидается, что по новому контракту немец сохранит свою зарплату в районе 100 тысяч фунтов в неделю.



"Никто в клубе не ожидает каких-либо проблем в процессе переговоров. Илкай счастливо живет в центре Манчестера, и его здесь все устраивает", — сообщил источник, близкий к футболисту.