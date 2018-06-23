Наби Кейта прибыл в Ливерпуль
Полузащитник Наби Кейна накануне прибыл в Ливерпуль и вскоре будет готов присоединиться к тренировкам со своим новым клубом.
Напомним, "Ливерпуль" договорился с "РБ Лейпцигом" о приобретении Кейта еще в августе прошлого года. В январе "красные" пытались ускорить переход Наби, но клуб Бундеслиги отказался от нескольких дополнительных миллионов и сохранил игрока до окончания сезона.
Как передает Daily Mail, в пятницу вечером 23-летний гвинеец, наконец, прибыл в Ливерпуль. Кейта решил пораньше выйти из отпуска, чтобы освоиться на новом месте и решить бытовые вопросы.
Таким образом, в начале следующего месяца Наби приступит к тренировкам с командой Юргена Клоппа, а футболку своего нового клуба впервые примерит 7 июля — на эту дату у "Ливерпуля" запланирован товарищеский матч против "Честера".
Добавим, что итоговая стоимость Кейта для "красных" составила 52.75 миллионов фунтов. В Лейпциге Наби исполнял роль динамичного полузащитника, действующего от штрафной до штрафной. Наличие в опорной зоне другого новичка, Фабиньо, позволит Кейта исполнять похожие функции и в "Ливерпуле".
23.06.2018 09:00
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