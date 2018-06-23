Наби Кейта прибыл в Ливерпуль

Наби Кейта Полузащитник Наби Кейна накануне прибыл в Ливерпуль и вскоре будет готов присоединиться к тренировкам со своим новым клубом.

Напомним, "Ливерпуль" договорился с "РБ Лейпцигом" о приобретении Кейта еще в августе прошлого года. В январе "красные" пытались ускорить переход Наби, но клуб Бундеслиги отказался от нескольких дополнительных миллионов и сохранил игрока до окончания сезона.

Как передает Daily Mail, в пятницу вечером 23-летний гвинеец, наконец, прибыл в Ливерпуль. Кейта решил пораньше выйти из отпуска, чтобы освоиться на новом месте и решить бытовые вопросы.

Таким образом, в начале следующего месяца Наби приступит к тренировкам с командой Юргена Клоппа, а футболку своего нового клуба впервые примерит 7 июля — на эту дату у "Ливерпуля" запланирован товарищеский матч против "Честера".

Добавим, что итоговая стоимость Кейта для "красных" составила 52.75 миллионов фунтов. В Лейпциге Наби исполнял роль динамичного полузащитника, действующего от штрафной до штрафной. Наличие в опорной зоне другого новичка, Фабиньо, позволит Кейта исполнять похожие функции и в "Ливерпуле".



Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2018 09:00

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  1. brown-ale 23.06.2018 09:54 # brown-ale
    Мерсисайдский Канте.

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  2. electric 23.06.2018 09:41 # electric
    Просто т о п а р и

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  3. mancunia-planet 23.06.2018 09:37 # mancunia-planet
    60 млн евро за этого бомжа перебор

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  4. only--liverpool 23.06.2018 09:19 # only--liverpool
    Заебись

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