"Арсенал" провел встречу с агентом Эвера Банеги

Эвер Банега "Арсенал" провел продуктивную встречу с агентом Эвера Банеги, приблизившись к приобретению полузащитника "Севильи".

Новоиспеченный тренер "канониров" Унаи Эмери прекрасно знаком с Банегой по периоду своей работы в "Севилье". Пока сам Эвер выступает за сборную Аргентины на Чемпионате Мира, "Арсенал" ведет диалог с его агентом.

Как сообщает Daily Star, на текущей неделе представитель 29-летнего полузащитника побывал в Лондоне, где провел встречу с руководством "Арсенала". Сообщается, что переговоры прошли позитивно, а Банега проявил заинтересованность к воссоединению с Эмери.

Покупка опытного аргентинца, также поигравшего за "Интер", "Атлетико" и "Валенсию", помогла бы "канонирам" компенсировать потерю Санти Касорлы и Джека Уилшира, которые покинули клуб свободными агентами.



Метки Арсенал, Банега, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2018 08:00

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