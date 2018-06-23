"Арсенал" провел встречу с агентом Эвера Банеги

"Арсенал" провел продуктивную встречу с агентом Эвера Банеги, приблизившись к приобретению полузащитника "Севильи".

Новоиспеченный тренер "канониров" Унаи Эмери прекрасно знаком с Банегой по периоду своей работы в "Севилье". Пока сам Эвер выступает за сборную Аргентины на Чемпионате Мира, "Арсенал" ведет диалог с его агентом.



Как сообщает Daily Star, на текущей неделе представитель 29-летнего полузащитника побывал в Лондоне, где провел встречу с руководством "Арсенала". Сообщается, что переговоры прошли позитивно, а Банега проявил заинтересованность к воссоединению с Эмери.



Покупка опытного аргентинца, также поигравшего за "Интер", "Атлетико" и "Валенсию", помогла бы "канонирам" компенсировать потерю Санти Касорлы и Джека Уилшира, которые покинули клуб свободными агентами.