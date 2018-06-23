Саутгейт объяснил Стерлингу, почему тот сядет на лавку
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт провел встречу с глазу на глаз с Рахимом Стерлингом, заверив вингера "Манчестер Сити", что тот занимает важное место в его планах.
Случившаяся благодаря Стиву Холланду утечка из лагеря английской сборной гласит, что Саутгейт усадит 23-летнего Стерлинга в запас на матч против сборной Панамы в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.
На место Рахима должен выйти Маркус Рэшфорд. По всей видимости, это станет реакцией тренера на уйму моментов, упущенных Стерлингом в первом матче на турнире против Туниса.
Как стало известно The Telegraph, Саутгейт лично объяснил свое решение игроку. В ходе встречи Гарет сообщил, как высоко ценит Рахима и как сильно в него верит.
Одновременно Саутгейт заверил Стерлинга, что тот сохраняет все шансы вернуться в стартовый состав англичан на заключительный матч группового этапа против сборной Бельгии.
23.06.2018 07:00
Просмотров: 718
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
что за заверка, при чем такие расшаркивания, пусть спасибо скажет что вызвали, а сам портит 1000% моменты и помирает со смеху, а так рашфорд его и так заткнет, до упора заткнет
(ответить)
Боже, сколько чести и жополизания для маленькой, тупой, не сформировавшейся обезьянки.
А что самое эпичное, то по хорошему и Лингарда надо посадить за абсолютно бездарную игру, но на дабл у Гарета точно яек не хватает.
(ответить)
заверив вингера "Манчестер Сити", что тот занимает важное место в его планах.
Прочитал как "заверив нигера"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий