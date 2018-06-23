Саутгейт объяснил Стерлингу, почему тот сядет на лавку

Рахим Стерлинг Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт провел встречу с глазу на глаз с Рахимом Стерлингом, заверив вингера "Манчестер Сити", что тот занимает важное место в его планах.

Случившаяся благодаря Стиву Холланду утечка из лагеря английской сборной гласит, что Саутгейт усадит 23-летнего Стерлинга в запас на матч против сборной Панамы в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.

На место Рахима должен выйти Маркус Рэшфорд. По всей видимости, это станет реакцией тренера на уйму моментов, упущенных Стерлингом в первом матче на турнире против Туниса.

Как стало известно The Telegraph, Саутгейт лично объяснил свое решение игроку. В ходе встречи Гарет сообщил, как высоко ценит Рахима и как сильно в него верит.

Одновременно Саутгейт заверил Стерлинга, что тот сохраняет все шансы вернуться в стартовый состав англичан на заключительный матч группового этапа против сборной Бельгии.



Метки Манчестер Сити, Саутгейт, сборная Англии, Стерлинг, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2018 07:00

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  1. osivori 23.06.2018 08:25 # osivori
    что за заверка, при чем такие расшаркивания, пусть спасибо скажет что вызвали, а сам портит 1000% моменты и помирает со смеху, а так рашфорд его и так заткнет, до упора заткнет

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  2. gerrard08 23.06.2018 07:52 # gerrard08
    Боже, сколько чести и жополизания для маленькой, тупой, не сформировавшейся обезьянки.
    А что самое эпичное, то по хорошему и Лингарда надо посадить за абсолютно бездарную игру, но на дабл у Гарета точно яек не хватает.

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  3. mrjingles 23.06.2018 07:18 # mrjingles
    заверив вингера "Манчестер Сити", что тот занимает важное место в его планах.

    Прочитал как "заверив нигера"

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