Саутгейт объяснил Стерлингу, почему тот сядет на лавку

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт провел встречу с глазу на глаз с Рахимом Стерлингом, заверив вингера "Манчестер Сити", что тот занимает важное место в его планах.

Случившаяся благодаря Стиву Холланду утечка из лагеря английской сборной гласит, что Саутгейт усадит 23-летнего Стерлинга в запас на матч против сборной Панамы в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.



На место Рахима должен выйти Маркус Рэшфорд. По всей видимости, это станет реакцией тренера на уйму моментов, упущенных Стерлингом в первом матче на турнире против Туниса.



Как стало известно The Telegraph, Саутгейт лично объяснил свое решение игроку. В ходе встречи Гарет сообщил, как высоко ценит Рахима и как сильно в него верит.



Одновременно Саутгейт заверил Стерлинга, что тот сохраняет все шансы вернуться в стартовый состав англичан на заключительный матч группового этапа против сборной Бельгии.