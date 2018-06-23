Рой Ходжсон: "Лофтус-Чик лучше Баллака"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон считает, что полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик является более способным игроком, нежели был Михаэль Баллак.

Лофтус-Чик является воспитанником академии "Челси", однако полноценного шанса в стане "синих" пока не получил, а прошлый сезон провел в аренде в "Пэлас".



Ходжсон, бывший тренер сборной Англии, очень высоко ценит качества Лофтус-Чика, который должен выйти в стартовом составе "трех львов" на матч против Панамы в рамках ЧМ-2018, и даже считает, что по своему потенциалу Рубен превосходит экс-звезду "Челси" Баллака.



"Рубен является очень универсальным игроком. Я даже не знаю его лучшую позицию на поле, это зависит больше того, в какой футбол хочет играть команда".



"Он может сыграть на любой позиции в середине поля, но я его использовал на краю слева, где он здорово себя проявил".



"Я слышал, как Гленн Ходдл сравнивал его с Баллаком, и я думаю это сравнение очень уместно, так как Рубен обладает силой, мощью и скоростью Баллака".



"Однако я думаю, что у Лофтус-Чика есть качества, которыми Баллак не обладал. Я знаю, что это довольно смелое заявление, но, к примеру, я считаю, что Рубен увереннее и смелее идет в дриблинг, нежели это делал Баллак".



"Рубен может развернуться с мячом, даже когда его плотно опекают, а затем вскрыть игру одной передачей".



"Он также очень опасен возле чужой штрафной. Думаю, Лофтус-Чик в будущем сможет больше забивать. Уверен, со временем он будет это делать", - передает слова Ходжсона Daily Mail.