"Челси" пытается снизить компенсацию за увольнение Конте
"Челси" требует от своего главного тренера Антонио Конте согласиться на меньшую компенсацию за расторжение контракта, напоминая об ущербе, который итальянский тренер причинил клубу год назад своим обращением с нападающим Диего Костой.
В ярком стиле выиграв титул Премьер-Лиги год назад, Конте принялся открыто конфликтовать с руководством своего клуба. Отправной точкой в этой конфликтной истории стало текстовое сообщение, которое Антонио отправил нападающему Диего Косте после окончания сезона 2016/17.
Напомним, в том сообщении Конте поблагодарил Косту за проведенный сезон и сообщил, что больше не нуждается в его услугах. На этот шаг итальянец решился по собственной инициативе, не посоветовавшись с руководством клуба.
Впоследствии Конте отчислил Косту из первой команды, предложив Диего поддерживать форму с молодежью и искать себе новое пристанище. Такой расклад не устроил игрока сборной Испании, который уехал на родину в Бразилию и несколько недель дожидался, пока "синие" договорятся о его продаже в "Атлетико".
Договоренность с "Атлетико" по Косте была достигнута уже после закрытия летнего трансферного окна, поэтому первую половину сезона Диего лишь тренировался и снова смог сыграть в футбол только в январе.
По информации Daily Mirror, на "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что своей выходкой Конте нанес многомиллионный ущерб клубу — "Челси" продал Косту не так выгодно, как можно было бы. Теперь "синие" пытаются использовать этот аргумент в переговорах с Антонио о прекращении сотрудничества.
В данный момент у Конте остается еще год по действующему контракту, расторжение которого стоило бы клубу 9 миллионов фунтов. Однако в "Челси" надеются, что под угрозой судебного иска Антонио согласится на меньшую сумму.
Sky Sports ожидает, что эта ситуация окончательно разрешится до конца месяца. "Челси" вынужден поторапливаться еще и потому, что с 1 июля компенсация "Наполи" за приглашение Маурицио Сарри, который должен стать сменщиком Конте, вырастет с 4.5 до 7 млн. фунтов.
23.06.2018 05:55
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