"Лион" все еще может продать Фекира

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что полузащитник Набиль Фекир все еще может уйти из клуба этим летом — и не обязательно в "Ливерпуль".

Напомним, незадолго до старта Чемпионата Мира в России трансфер Фекира в "Ливерпуль" стоимостью 53 миллиона фунтов сорвался. Причем это случилось в самый последний момент, когда игрок сборной Франции уже прошел медицинское обследование и согласовал контракт.



Существует мнение, что Набиль еще может отправиться на "Энфилд", и после ЧМ-2018 "красные" возобновят диалог с "Лионом". Даже если это произойдет, теперь круг претендентов на 24-летнего француза будет гораздо шире.



"Послушайте, мы ожидали, что он отправится в "Ливерпуль". Я дал добро на этот переход, но это просто заняло слишком много времени, слишком затянулось".



"Он исключительный игрок, он умеет держать мяч на сжатом пространстве и обладает невероятным талантом. Сорвавшийся переход в "Ливерпуль" совпал с пиком интереса других клубов, включая "Реал" и их нового тренера. Много других клубов тоже заинтересованы, поэтому случиться может всякое".



"В то же время мы все еще надеемся его удержать в "Лионе". Это моя цель, потому что игроки мне как сыновья, и я надеюсь уговорить его остаться".



"Но если его абсолютным желанием будет уйти, тогда мы постараемся подыскать как можно более крупный клуб, чтобы соответствовать его таланту", — цитирует Оляса Daily Mirror.