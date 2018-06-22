"Сити" не отпустит Фила Фодена в аренду

"Манчестер Сити" принял решение не отправлять юного полузащитника Фила Фодена в аренду на следующий сезон.

Несмотря на весь свой талант, 18-летнему Фодену пока сложно претендовать на игровую практику у чемпионов Премьер-Лиги. На днях в прессе появились слухи, что следующую кампанию Фил может провести в "Лидсе", который недавно назначил главным тренером Марсело Бьелсу.



И хотя наставник "горожан" Хосеп Гвардиола всегда восхищался Бьелсой и даже называл того лучшим тренером в мире, отправлять Фодена в командировку он не собирается.



Как стало известно Manchester Evening News, в следующем сезоне Фоден продолжит постигать философию Гвардиолы. Кроме того, "Сити" надеется вскоре заключить новый долгосрочный контракт с талантливым англичанином.



Добавим, что в минувшем сезоне Фоден дебютировал в Лиге Чемпионов, а также получил медаль Премьер-Лиги, сыграв достаточное количество матчей.