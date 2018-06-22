"Юнайтед" уверен в приобретении Виллиана

Виллиан и Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед", что сможет приобрести вингера "Челси" Виллиана в это трансферное окно.

Не секрет, что Виллиан был одним из любимчиков Моуриньо в период работы Жозе на "Стэмфорд Бридж". Бразилец оправдывал доверие тренера эффективной игрой.

При Антонио Конте эффективность Виллиана слегка снизилась. Бразилец стал гораздо реже попадать в стартовый состав, что, правда, не помешало ему получить награду Игроку Году "Челси" по версии команды в минувшем сезоне.

В данный момент "синие" находятся на пороге смены главного тренера, однако планы Маурицио Сарри, который должен заступить на место Конте, в отношении Виллиана неясны.

Как утверждает Manchester Evening News, Моуриньо надеется воспользоваться существующей неопределенностью и воссоединиться с 29-летним игроком.

Ожидается, что "Челси" не будет препятствовать уходу Виллиана по правильной цене, особенно если этого пожелает сам игрок. Суммы в 40-50 миллионов фунтов должно быть достаточно для приобретения бразильца.

По информации издания, Моуриньо уверен в своих шансах заполучить Виллиана, которого он хотел видеть на "Олд Траффорд" еще прошлым летом. "Юнайтед" планирует возобновить диалог с "Челси" после назначения Сари.



Метки Виллиан, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 22.06.2018 21:11 # ccchelsea
    За полтос мы его манкам ещё и в подарочную упаковку завернём.

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  2. satellite 22.06.2018 21:09 # satellite
    50 лям за Виллиана.
    Переводчик, продолжай.

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