Риисе извинился перед Ловреном
Легенда "Ливерпуля" Йон Арне Риисе извинился перед Деяном Ловреном и признался, что изменил свое мнение насчет защитника "красных".
На протяжении почти всей своей карьеры в мерсисайдском клубе Ловрен подвергается критике, которая порой выглядит вполне оправданной. Время от времени с Деяном случаются просто необъяснимые провалы.
Однако 28-летний Ловрен великолепно отыграл концовку сезона и сохранил свою форму на Чемпионат Мира, где накануне его сборная Хорватии в блестящем стиле разгромила Аргентину со счетом 3:0. Этот матч окончательно изменил мнение Риисе, который ранее советовал "Ливерпулю" купить другого защитника на место Деяна.
"Мистер Ловрен. Я был скептически настроен в отношении тебя на протяжении сезона. Я приношу извинения! Ты переубедил меня. Отлично сыграно. Ты смог сдержать лучших игроков и доказать, что можешь играть важную роль в стремлении нашего клуба к успеху! Удачи в остатке Чемпионата Мира, друг", — написал Риисе в Твиттере.
22.06.2018 20:00
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Да хер там был. Эта тварь просто усыпляет бдительность. Да, он может выдать хороший матч, эффектно подстелиться под кр и Месси, но большое видится на расстоянии. На расстоянии он не стабилен и склонен к привозом. Очень часто не выдерживает давления. Ловрен хороший защитник но он даже не полутоп. Если бы я выдавал скилы в фифе я бы оценил его на 79-81. Он не игрок клуба который претендует на высокие места и он будет тащить команду вниз.
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все равно ховно
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То то же
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