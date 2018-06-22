Риисе извинился перед Ловреном

Легенда "Ливерпуля" Йон Арне Риисе извинился перед Деяном Ловреном и признался, что изменил свое мнение насчет защитника "красных".

На протяжении почти всей своей карьеры в мерсисайдском клубе Ловрен подвергается критике, которая порой выглядит вполне оправданной. Время от времени с Деяном случаются просто необъяснимые провалы.



Однако 28-летний Ловрен великолепно отыграл концовку сезона и сохранил свою форму на Чемпионат Мира, где накануне его сборная Хорватии в блестящем стиле разгромила Аргентину со счетом 3:0. Этот матч окончательно изменил мнение Риисе, который ранее советовал "Ливерпулю" купить другого защитника на место Деяна.



"Мистер Ловрен. Я был скептически настроен в отношении тебя на протяжении сезона. Я приношу извинения! Ты переубедил меня. Отлично сыграно. Ты смог сдержать лучших игроков и доказать, что можешь играть важную роль в стремлении нашего клуба к успеху! Удачи в остатке Чемпионата Мира, друг", — написал Риисе в Твиттере.