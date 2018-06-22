Риисе извинился перед Ловреном

Деян Ловрен и Серхио Агуэро Легенда "Ливерпуля" Йон Арне Риисе извинился перед Деяном Ловреном и признался, что изменил свое мнение насчет защитника "красных".

На протяжении почти всей своей карьеры в мерсисайдском клубе Ловрен подвергается критике, которая порой выглядит вполне оправданной. Время от времени с Деяном случаются просто необъяснимые провалы.

Однако 28-летний Ловрен великолепно отыграл концовку сезона и сохранил свою форму на Чемпионат Мира, где накануне его сборная Хорватии в блестящем стиле разгромила Аргентину со счетом 3:0. Этот матч окончательно изменил мнение Риисе, который ранее советовал "Ливерпулю" купить другого защитника на место Деяна.

"Мистер Ловрен. Я был скептически настроен в отношении тебя на протяжении сезона. Я приношу извинения! Ты переубедил меня. Отлично сыграно. Ты смог сдержать лучших игроков и доказать, что можешь играть важную роль в стремлении нашего клуба к успеху! Удачи в остатке Чемпионата Мира, друг", — написал Риисе в Твиттере.



Метки Ливерпуль, Ловрен, Риисе, сборная Хорватии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2018 20:00

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  1. gerrard08 22.06.2018 20:47 # gerrard08
    Да хер там был. Эта тварь просто усыпляет бдительность. Да, он может выдать хороший матч, эффектно подстелиться под кр и Месси, но большое видится на расстоянии. На расстоянии он не стабилен и склонен к привозом. Очень часто не выдерживает давления. Ловрен хороший защитник но он даже не полутоп. Если бы я выдавал скилы в фифе я бы оценил его на 79-81. Он не игрок клуба который претендует на высокие места и он будет тащить команду вниз.

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  2. chr1s8rown 22.06.2018 20:30 # chr1s8rown
    все равно ховно

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  3. only--liverpool 22.06.2018 20:19 # only--liverpool
    То то же

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