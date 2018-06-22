Холланд извинился перед игроками сборной Англии за утечку состава

Ассистент главного тренера сборной Англии Стив Холланд извинился перед игроками национальной команды за утечку состава на матч ЧМ-2018 против Панамы.

Напомним, накануне один из фотографов, присутствовавших на тренировке англичан, заснял список с предполагаемой расстановкой команды на предстоящий матч.



Из записок Стива следует, что главный тренер Гарет Саутгейт уберет из состава Деле Алли с Рахимом Стерлингом относительно победы 1:2 над Тунисом и доверится Рубену Лофтус-Чику с Маркусом Рэшфордом.



Спустя день Холланд счел нужным принести извинения игрокам, и те добродушно приняли раскаяние тренера.



"Во время тренировки этим утром Стив все прояснил и извинился перед всеми нами. Это получилось немного в шуточной манере, но теперь это осталось позади. Мы просто выбросили это из головы".



"Эта утечка случилась прямо перед тренировкой, перед нашим выходом на поле для разминки. Он извинился и сказал, что подобное случилось с ним впервые за 20 лет, и мы слегка посмеялись над этим. Это было весело, но мы движемся дальше и предвкушаем матч", — цитирует защитника Кайла Уолкера The Telegraph.



Одновременно с этим представитель "Тоттенхэма" признался, что не знает, является ли опубликованный состав правдивым.



"Мы не имеем понятия, каким будет состав. Да, перед Тунисом тренер за пару дней сказал, играешь ты или нет. Но в этот раз, наверное, мы узнаем состав только в день перед игрой", — добавил Уолкер.