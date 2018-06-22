Сборная Панамы обещает "играть жестко" против англичан

Защитник сборной Панамы Гарольд Каммингс пообещал, что его команда будет играть "жестко" против англичан в предстоящем матче в рамках Чемпионата Мира.

На турнире в России панамцы являются одной из самых атлетичных команд. Испытывая явные проблемы с техникой, эта сборная старается максимально использовать свое преимущество в физической мощи.



Достаточно сказать, что капитан сборной Панамы Роман Торрес и вовсе является самым тяжелым игроком на ЧМ-2018 — 99 килограмм. Поэтому, предупреждает Каммингс, в воскресенье англичанам придется несладко.



"Мы будем играть жестко. Мы будем играть в свой футбол против любой команды. Англия обладает игроками, которые выступают на действительно высоком уровне, и в этом они нас превосходят".



"Однако это будет противостояние людей, и мы не собираемся смотреть на имена с задней стороны английских футболок", — цитирует Каммингса Sky Sports.